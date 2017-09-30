Москвичам покажут фильмы с Олегом Ефремовым

С 1 по 9 октября
в семи кинотеатрах Москино пройдёт ретроспектива Олега Ефремова
, посвящённая 90
-летию со дня рождения мастера. Вход на показы свободный
, сообщается на официальном сайте сети.
Выдающийся актёр и театральный режиссёр ушёл из жизни в 72
года, но успел за это время прожить, кажется, несколько жизней. Основатель театра «Современник»
, руководитель МХАТа имени Горького
, а после его раздела в 1987 году – МХАТа имени Чехова
, любимый публикой артист театра и кино, наконец, народный артист СССР.
В программу ретроспективы вошло девять картин с участием Ефремова: «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой
, «Испытательный срок» Владимира Герасимова
, «Командировка»
и «Однажды, двадцать лет спустя» Юрия Егорова
, «Айболит-66» Ролана Быкова
, «Король-олень» Павла Арсенова
, «Рудин» Константина Воинова
, «Мама вышла замуж»
и «Здравствуй и прощай» Виталия Мельникова
.
Показы пройдут в кинотеатрах «Берёзка», «Вымпел», «Искра», «Молодёжный», «Полёт», «Салют» и «Спутник». С расписанием можно ознакомиться здесь
.
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