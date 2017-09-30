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Москвичам покажут фильмы с Олегом Ефремовым

30 сентября
2017 год

Новости кино >>
30 сентября 2017
С 1 по 9 октября в семи кинотеатрах Москино пройдёт ретроспектива Олега Ефремова, посвящённая 90-летию со дня рождения мастера. Вход на показы свободный, сообщается на официальном сайте сети.

«Три тополя на Плющихе»

Выдающийся актёр и театральный режиссёр ушёл из жизни в 72 года, но успел за это время прожить, кажется, несколько жизней. Основатель театра «Современник», руководитель МХАТа имени Горького, а после его раздела в 1987 году – МХАТа имени Чехова, любимый публикой артист театра и кино, наконец, народный артист СССР.

В программу ретроспективы вошло девять картин с участием Ефремова: «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой, «Испытательный срок» Владимира Герасимова, «Командировка» и «Однажды, двадцать лет спустя» Юрия Егорова, «Айболит-66» Ролана Быкова, «Король-олень» Павла Арсенова, «Рудин» Константина Воинова, «Мама вышла замуж» и «Здравствуй и прощай» Виталия Мельникова.

Показы пройдут в кинотеатрах «Берёзка», «Вымпел», «Искра», «Молодёжный», «Полёт», «Салют» и «Спутник». С расписанием можно ознакомиться здесь.
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Айболит-66Здравствуй и прощайИспытательный срокКомандировкаКороль-оленьМама вышла замужОднажды, двадцать лет спустяРудинТри тополя на Плющихе

фотографии >>
«Три тополя на Плющихе»
Москвичам покажут фильмы с Олегом Ефремовым фотографии
Москвичам покажут фильмы с Олегом Ефремовым фотографии
Москвичам покажут фильмы с Олегом Ефремовым фотографии
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