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Найден режиссёр для сиквела «Поездки в Америку»

30 сентября
2017 год

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30 сентября 2017
Создателя романтического зомби-муви «Тепло наших тел» Джонатана Ливайна назначили режиссёром сиквела комедии Джона Лэндиса «Поездка в Америку» с Эдди Мёрфи.

Джонатан Ливайн

Согласно Empire, забракованный студией сценарий к фильму, написанный авторами оригинала 1988 года Барри У. Блаустайном и Дэвидом Шеффилдом, перепишет Кенье Беррис («Улётные девочки»).

Про что будет кино, студия умалчивает. Как, собственно, неизвестны и другие детали будущей комедии, включая дату релиза и имена остальных участников съёмочной команды.
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