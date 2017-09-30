Найден режиссёр для сиквела «Поездки в Америку»

Создателя романтического зомби-муви «Тепло наших тел» Джонатана Ливайна
назначили режиссёром сиквела комедии Джона Лэндиса «Поездка в Америку»
с Эдди Мёрфи
.
Согласно Empire, забракованный студией сценарий к фильму, написанный авторами оригинала 1988 года Барри У. Блаустайном
и Дэвидом Шеффилдом
, перепишет Кенье Беррис
(«Улётные девочки»
).
Про что будет кино, студия умалчивает. Как, собственно, неизвестны и другие детали будущей комедии, включая дату релиза и имена остальных участников съёмочной команды.
обсуждение >>