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«Нет повести печальнее на свете»: Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио сыграют в новой версии «Ромео и Джульетты»

30 сентября
2017 год

Новости кино >>
30 сентября 2017
Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио в картине Коллина Шиффли «Смерть в перестрелке» (Die In A Gunfight) станут влюблённой парочкой, знакомой многим зрителям по киноадаптациям пресловутой шекспировской трагедии.

«Нет повести печальнее на свете»: Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио сыграют в новой версии «Ромео и Джульетты»

По информации THR, компанию молодым актёрам в очередной современной версии «Ромео и Джульетты» составят Оливия Манн и Хелен Хант.

Над сценарием корпят Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари («Трансформеры: Последний рыцарь»). Сюжет пьесы будет перенесён в наши дни, а враждующие родители будут связаны с промышленным шпионажем.

Съёмки начнутся в Бостоне текущей осенью. Про дату релиза пока ничего неизвестно.
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