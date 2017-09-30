«Нет повести печальнее на свете»: Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио сыграют в новой версии «Ромео и Джульетты»

Джош Хатчерсон
и Кая Скоделарио
в картине Коллина Шиффли «Смерть в перестрелке»
(Die In A Gunfight) станут влюблённой парочкой, знакомой многим зрителям по киноадаптациям пресловутой шекспировской трагедии.
По информации THR, компанию молодым актёрам в очередной современной версии «Ромео и Джульетты»
составят Оливия Манн
и Хелен Хант
.
Над сценарием корпят Эндрю Баррер
и Гэбриел Феррари
(«Трансформеры: Последний рыцарь»
). Сюжет пьесы будет перенесён в наши дни, а враждующие родители будут связаны с промышленным шпионажем.
Съёмки начнутся в Бостоне текущей осенью. Про дату релиза пока ничего неизвестно.
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