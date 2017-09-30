«Полёту навигатора» грозит ремейк

Шоураннер «Люцифера» Джо Хендерсон
по поручению студии Lionsgate напишет сценарий для ремейка популярного фантастического фильма Рэндала Кляйзера «Полёт навигатора»
, сообщает The Hollywood Repoter.
В детской картине 1986 года речь шла о 12-летнем мальчике (Джои Крэймер
), похищенном автоматическим исследователем других миров, который в конце концов вернул его домой. Зрителям лента пришлась по душе благодаря корабельному компьютеру Максу, говорившему голосом Пола Ройбенса
, и первым CGI-эффектам. Кроме того, именно здесь дебютировала Сара Джессика Паркер
.
Производством новой версии займётся The Henson Company.
Примечательно, что это уже не первая попытка вернуться к данному сюжету. В частности, в 2012 году идеей ремейка заинтересовались Дерек Коннолли
и Колин Треворроу
, планировавший занять режиссёрское кресло. Впрочем, они так и не довели дело до конца.
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