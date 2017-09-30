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«Полёту навигатора» грозит ремейк

30 сентября
2017 год

Новости кино >>
30 сентября 2017
Шоураннер «Люцифера» Джо Хендерсон по поручению студии Lionsgate напишет сценарий для ремейка популярного фантастического фильма Рэндала Кляйзера «Полёт навигатора», сообщает The Hollywood Repoter.

«Полёту навигатора» грозит ремейк

В детской картине 1986 года речь шла о 12-летнем мальчике (Джои Крэймер), похищенном автоматическим исследователем других миров, который в конце концов вернул его домой. Зрителям лента пришлась по душе благодаря корабельному компьютеру Максу, говорившему голосом Пола Ройбенса, и первым CGI-эффектам. Кроме того, именно здесь дебютировала Сара Джессика Паркер.

Производством новой версии займётся The Henson Company.

Примечательно, что это уже не первая попытка вернуться к данному сюжету. В частности, в 2012 году идеей ремейка заинтересовались Дерек Коннолли и Колин Треворроу, планировавший занять режиссёрское кресло. Впрочем, они так и не довели дело до конца.
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«Полёту навигатора» грозит ремейк фотографии
«Полёту навигатора» грозит ремейк фотографии
«Полёту навигатора» грозит ремейк фотографии
«Полёту навигатора» грозит ремейк фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Mendelson   30.09.2017 - 19:12
Замечательный фильм, был удивлён, узнав, что многие, так же, как и я, пересматривали его много раз. Хотя, в 10 летнем возрасте всё смотрелось иначе. Если снимут римейк - пусть будет такой же добрый (единственное... читать далее>>
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