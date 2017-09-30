Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли»

Кристен Стюарт
и Лупита Нионго
могут перевоплотиться в обновлённых «Ангелов Чарли»
, чей перезапуск задумала студия Sony.
Как сообщает Variety, режиссёрское кресло будущего комедийного боевика займёт Элизабет Бэнкс
. Над сценарием корпели Карло Бернар
, Даг Миро
и Дэвид Оберн
. Продюсерами числятся Бэнкс, Элизабет Кэнтиллон
и Макс Хэнделман
.
Картина расскажет про агента Со Бэй, которая хочет стать одним из Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан – он похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл, и вместе они спасут всех и вся, включая будущих коллег Бэй.
Новая версия «Ангелов Чарли»
появится на экранах 7 июня 2019
года.
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