Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли»

30 сентября
2017 год

Новости кино >>
30 сентября 2017
Кристен Стюарт и Лупита Нионго могут перевоплотиться в обновлённых «Ангелов Чарли», чей перезапуск задумала студия Sony.

Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли»

Как сообщает Variety, режиссёрское кресло будущего комедийного боевика займёт Элизабет Бэнкс. Над сценарием корпели Карло Бернар, Даг Миро и Дэвид Оберн. Продюсерами числятся Бэнкс, Элизабет Кэнтиллон и Макс Хэнделман.

Картина расскажет про агента Со Бэй, которая хочет стать одним из Ангелов Чарли. Но её планам помешал некто Ронни Петанкан – он похитил остальных Ангелов. На помощь главной героине приходит Нэйтан Вудхолл, и вместе они спасут всех и вся, включая будущих коллег Бэй.

Новая версия «Ангелов Чарли» появится на экранах 7 июня 2019 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Ангелы Чарли» получат ремейк
персоны
Элизабет БэнксЛупита НионгоКристен Стюарт
фильмы
Ангелы ЧарлиАнгелы ЧарлиАнгелы Чарли: Полный вперед

фотографии >>
Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли» фотографии
Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли» фотографии
Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли» фотографии
Кристен Стюарт и Лупита Нионго станут «Ангелами Чарли» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Вера Васильева
Виктор Гвоздицкий
Алексей Дубровский
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Евгений Парамонов
Сесилия Такаишвили
Татьяна Ткач
Игорь Черневич
Моника Белуччи
Лил Даговер
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Марион Котийяр
Андреа Рот
Лэйси Чаберт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
Хорошее время
драма, криминальный фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью