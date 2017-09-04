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Клинт Иствуд снимает кино во Франции

4 сентября
2017 год

Новости кино >>
4 сентября 2017
На севере Франции в городе Аррас Клинт Иствуд приступил к съёмкам ряда сцен своей новой героической картины «15:17 на Париж», сообщает французское издание Le Figaro.

Клинт Иствуд

В фильме, основанном на книге, написанной писателем Джеффри И. Стерном при участии Энтони Садлера, Алека Скарлатоса и Спенсера Стоуна, пойдёт рассказ о том, как 21 августа 2015 года радикальный исламист попытался совершить теракт в экспрессе «Талис», следовавшем из Амстердама в Париж. Его жертвами могли стать 600 человек, но, в результате, он был обезврежен самими пассажирами, среди которых оказались двое американских военнослужащих, проводивших отпуск в Европе. Трагедия завершилась благополучно в Аррасе, где преступника сдали властям.

Для съёмок знаменитому актёру и режиссёру в Аррасе выделили два перрона железнодорожного вокзала, на чей зарезервированный путь на пять дней поставлен экспресс «Талис». Ключевые роли в ленте исполнят Джуди Грир и Дженна Фишер. В картине также появятся и непосредственные участники тех событий Энтони Садлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун.

«15:17 на Париж», вполне возможно, выйдет в прокат в конце этого года.
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