Клинт Иствуд снимает кино во Франции

На севере Франции в городе Аррас Клинт Иствуд
приступил к съёмкам ряда сцен своей новой героической картины «15:17 на Париж»
, сообщает французское издание Le Figaro
.
В фильме, основанном на книге, написанной писателем Джеффри И. Стерном
при участии Энтони Садлера
, Алека Скарлатоса
и Спенсера Стоуна
, пойдёт рассказ о том, как 21 августа 2015
года радикальный исламист попытался совершить теракт в экспрессе «Талис», следовавшем из Амстердама в Париж. Его жертвами могли стать 600 человек, но, в результате, он был обезврежен самими пассажирами, среди которых оказались двое американских военнослужащих, проводивших отпуск в Европе. Трагедия завершилась благополучно в Аррасе, где преступника сдали властям.
Для съёмок знаменитому актёру и режиссёру в Аррасе выделили два перрона железнодорожного вокзала, на чей зарезервированный путь на пять дней поставлен экспресс «Талис». Ключевые роли в ленте исполнят Джуди Грир
и Дженна Фишер
. В картине также появятся и непосредственные участники тех событий Энтони Садлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун.
«15:17 на Париж», вполне возможно, выйдет в прокат в конце этого года.
обсуждение >>