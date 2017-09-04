Дени Вильнёв прилетит в Москву

13 сентября
Москву посетит режиссёр Дени Вильнёв
для того, чтобы представить российской публике фантастический фильм «Бегущий по лезвию 2049»
, сообщает пресс-служба компании WDSSPR, занимающейся прокатом ленты.
Режиссёр проведёт панельную дискуссию с журналистами. Модератором встречи выступит известный кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин
.
Новая работа Вильнёва представляет собой сиквел культовой картины Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы»
, действие которого разворачивается через 30 лет. Офицер полиции Кей (Райан Гослинг
) становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда (Харрисон Форд
), бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Помимо Гослинга и Форда, в фильме заняты Джаред Лето
, Робин Райт
, Дэйв Батиста
, Ана де Армас
и другие актёры. В широкий российский прокат «Бегущий по лезвию 2049» выйдет 5 октября
.
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