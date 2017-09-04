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Дени Вильнёв прилетит в Москву

4 сентября
2017 год

Новости кино >>
4 сентября 2017
13 сентября Москву посетит режиссёр Дени Вильнёв для того, чтобы представить российской публике фантастический фильм «Бегущий по лезвию 2049», сообщает пресс-служба компании WDSSPR, занимающейся прокатом ленты.

Дени Вильнёв

Режиссёр проведёт панельную дискуссию с журналистами. Модератором встречи выступит известный кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Новая работа Вильнёва представляет собой сиквел культовой картины Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы», действие которого разворачивается через 30 лет. Офицер полиции Кей (Райан Гослинг) становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Помимо Гослинга и Форда, в фильме заняты Джаред Лето, Робин Райт, Дэйв Батиста, Ана де Армас и другие актёры. В широкий российский прокат «Бегущий по лезвию 2049» выйдет 5 октября.
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