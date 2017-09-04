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«Гоголь. Начало» стал лидером российского проката

4 сентября
2017 год

Новости кино >>
4 сентября 2017
Экспериментальный проект канала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало – фильм «Гоголь. Начало», представляющий собой два первых эпизода масштабного сериала «Гоголь», – собрал за первый уик-энд, согласно ЕАИС, 203 млн рублей и таким образом возглавил российский прокат. По данным компании «Каропрокат», которая выпускала фильм на широкие экраны, с учетом Армении, Беларуси и Казахстане картина собрала 220 млн рублей.

«Гоголь. Начало» стал лидером российского проката
фото: пресс-служба канала ТВ-3

В России «Гоголь» выходил в двух версиях 16+ и 18+, которые примерно поровну разделили между собой сборы.

«Гоголь. Начало», вышедший в прокат со «строгими» прокатными рейтингами 16+ и 18+, стал фильмом-событием и привлек в кинотеатры широкую взрослую аудиторию, показав в свой первый день, 31 августа, один из лучших стартов в истории отечественного кинопроката и бросив вызов мнению о том, что лето – не подходящий сезон для российского кино», – отметили в пресс-службе ТВ-3.

По результатам первого уик-энда «Гоголь» показал третий старт среди всех российских новинок этого года. Лучше были только «Защитники», выходившие на праздничный уик-энд 23 февраля и собравшие 206 млн рублей (общие сборы – 262,9 млн), и «Притяжение», которое в конце января получило на старте 394,3 млн рублей, а всего смогло освоить более одного миллиарда рублей.

Сборы «Гоголя» распределились практически равномерно. В четверг фильм получила 46 млн рублей, столько же пришлось на пятницу. В субботу картина Егора Баранова ожидаемо отметилась увеличением сборов практически на 10 млн рублей и собрала 56,4 млн, в воскресенье она получила еще 51,3 млн рублей. Всего за выходные «Гоголя», расписанного больше, чем на 30 тысяч сеансов, посмотрели более 770 тысяч зрителей.

Помимо «Гоголя» в пятерку лидеров минувшего уик-энда также вошли: «Малыш на драйве» Эдгара Райта (56,3 млн рублей), мультфильмы «Реальная белка 2» (42 млн рублей), «Эмоджи фильм» (40 млн рублей) и отечественный альманах «Про любовь. Только для взрослых» (33 млн рублей).
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«Гоголь. Начало» стал лидером российского проката фотографии
«Гоголь. Начало» стал лидером российского проката фотографии
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