Адель предложили роль в новом мюзикле

Певица Адель
может сыграть главную роль в новой экранизации мюзикла «Оливер!»
по роману Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», сообщает The Hollywood Reporter.
Британский театральный продюсер Кэмерон Макинтош и студия Working Title Films, успешно экранизировавшая «Отверженных»
в 2012 году, предложили певице роль Нэнси, добросердечной любовницы злодея Билла Сайкса.
Источники отметили, что Адель пришла в восторг от такой интересной возможности, но пока не дала окончательного согласия на участие в проекте. Звезда планировала отдохнуть после двухлетнего мирового тура и посвятить свободное время сыну и супругу. Но не исключено, что создателям мюзикла удастся договориться с певицей и согласовать графики.
Мюзикл по классическому произведению был написан британским композитором и либреттистом Лайонелом Бартом. Впервые был поставлен в Уэст-Энде в 1960 году. В 1963-м состоялась бродвейская постановка, получившая несколько премий «Тони». А в 1968-м режиссер Кэрол Рид
снял экранизацию
, получавшую пять премий «Оскар». Роль Нэнси в ней исполнила актриса Шэйни Уоллис
.
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