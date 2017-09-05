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Адель предложили роль в новом мюзикле

5 сентября
2017 год

Новости кино >>
5 сентября 2017
Певица Адель может сыграть главную роль в новой экранизации мюзикла «Оливер!» по роману Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», сообщает The Hollywood Reporter.

Адель предложили роль в новом мюзикле

Британский театральный продюсер Кэмерон Макинтош и студия Working Title Films, успешно экранизировавшая «Отверженных» в 2012 году, предложили певице роль Нэнси, добросердечной любовницы злодея Билла Сайкса.

Источники отметили, что Адель пришла в восторг от такой интересной возможности, но пока не дала окончательного согласия на участие в проекте. Звезда планировала отдохнуть после двухлетнего мирового тура и посвятить свободное время сыну и супругу. Но не исключено, что создателям мюзикла удастся договориться с певицей и согласовать графики.

Мюзикл по классическому произведению был написан британским композитором и либреттистом Лайонелом Бартом. Впервые был поставлен в Уэст-Энде в 1960 году. В 1963-м состоялась бродвейская постановка, получившая несколько премий «Тони». А в 1968-м режиссер Кэрол Рид снял экранизацию, получавшую пять премий «Оскар». Роль Нэнси в ней исполнила актриса Шэйни Уоллис.
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Оливер!Отверженные

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Адель предложили роль в новом мюзикле фотографии
Адель предложили роль в новом мюзикле фотографии
Адель предложили роль в новом мюзикле фотографии
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