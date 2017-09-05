Майкл Фассбендер пьёт и расследует убийства в трейлере «Снеговика»

Вышел новый дублированный трейлер криминального детектива «Снеговик» от режиссёра Томаса Альфредсона, об этом сообщает пресс-служба студии Universal Pictures.
Фильм снят по мотивам романа-бестселлера Ю Несбё. Главную роль в ленте играет Майкл Фассбендер. В центре сюжета истории - инспектор полиции, злоупотребляющем алкоголем. В течение многих лет в день, когда в Норвегии выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Детективу необходимо сложить все части загадочного пазла и найти первого в истории Норвегии серийного маньяка Снеговика.
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