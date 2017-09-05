Майкл Фассбендер пьёт и расследует убийства в трейлере «Снеговика»

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Лайфстайл Путин прокомментировал арест Серебренникова Все деятели культуры будут привлекаться к ответу в случае нарушения закона

Новости кино Дрю Бэрримор сыграет в сериале в жанре ужасы Феминистический проект снимут женщины-режиссёры.

Новости кино Адель предложили роль в новом мюзикле Певица уже ведёт переговоры с продюсерами о своём участии в проекте.

История кино Советские игровые фильмы 1969-1984 на школьную тему Противоречия и проблемы в обществе и школе отозвались лентами, всколыхнувшими не только школьное сообщество.

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