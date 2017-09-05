Вышел новый трейлер «Аритмии»

Обнародован новый трейлер драмы «Аритмия»Бориса Хлебникова. В новом двухминутном ролике создатели чуть больше рассказали о главных героях и их проблемах.
Напомним, что в центре сюжета история Олега — талантливого врача скорой помощи, который забывает о своей семье, спасая других людей. Он мчится от пациента к пациенту, ведь знает, что его приезд может изменить всё. Олег считает, что всё остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах.
Главные роли в картине исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Лента получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр». Премьера «Аритмии» в широком прокате назначена на 5 октября.
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