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Вышел новый трейлер «Аритмии»

5 сентября
2017 год

Новости кино >>
5 сентября 2017
Обнародован новый трейлер драмы «Аритмия» Бориса Хлебникова. В новом двухминутном ролике создатели чуть больше рассказали о главных героях и их проблемах.



Напомним, что в центре сюжета история Олега — талантливого врача скорой помощи, который забывает о своей семье, спасая других людей. Он мчится от пациента к пациенту, ведь знает, что его приезд может изменить всё. Олег считает, что всё остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах.

Главные роли в картине исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Лента получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр». Премьера «Аритмии» в широком прокате назначена на 5 октября.
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