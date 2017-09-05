Ирина Горбачева и Сергей Шнуров помогают Бортич сбрасывать вес

В Москве завершились съемки комедии «Я худею» режиссера Алексея Нужного, где героиня в исполнении Саши Бортич пытается сбросить вес и обрести уверенность в себе. Актриса худела в режиме реального времени, а все члены съемочной площадки помогали ей в этом непростом деле.
фото: Ирина Горбачева на съемках фильма "Я худею"/пресс-служба картины
«Саша – настоящий герой, она пришла на пробы, сделала их абсолютно блестяще, мы сказали, что хотим снимать только правду, поэтому надо будет набрать вес. Она подумала секунд пять и сказала: «Я готова, я хочу быть вашим Макконахи», – рассказывает продюсер фильма Сергей Корнихин.
Съемки проходили в два блока. В первом – июньском – Саша играла героиню до похудения, во втором – августовском – во время и после.
«Это был один из самых трудных этапов – Саша продолжает сбрасывать вес и снимается, и это очень непросто и психологически, и физически. У нее тренировки до и после съемок, она выдерживает режим питания и при этом ей нужно играть драматические и комедийные сцены. В этом смысле Саша – наша находка и мы все преклоняемся перед ее мужеством», – отмечает Корнихин.
Партнершей Бортич по съемочной площадке стала актриса Ирина Горбачева, в фильме она играет подругу главной героини, хотя изначально предполагалось, что именно Горбачева сыграет главную роль.
фото: Ирина Горбачева на съемках фильма "Я худею"/пресс-служба картины
«Изначально ребята предложили главную роль мне. И мы всерьез думали о том, чтобы я пополнела, но потом я все прикинула и поняла, что не могу это сделать. В первую очередь из-за здоровья. Во-вторых – из-за театра. Моя конституция мне не позволит набрать так ощутимо, я не склонна к полноте, мне сложно набрать вес и поэтому мы решили отказаться от этой идеи», – вспоминает актриса.
Горбачева признается, что отказываться от участия в фильме не собиралась, но попросила немного увеличить ей роль подруги,
«Если картина интересная, не важно, какая у тебя роль – большая, маленькая, второстепенная. Конечно, если это просто проходящий персонаж, мне это не интересно. Если этот персонаж на что-то влияет и что-то двигает в сюжете, это интересно. А если еще и сценарий интересен и юмор в нем созвучен с твоим, по-моему, это здорово», – говорит Ирина Горбачева.
Она тоже отмечает невероятную выносливость Саши Бортич и рассказывает, что вся съемочная группа старается поддерживать актрису.
«Это, наверное, первая история в русском кинематографе, когда актриса реально толстеет, а потом реально худеет. И это замечательно. Я считаю, что лучше, чем настоящий опыт вместо всех этих силиконовых накладок, ничего не может быть, потому что тогда люди подключаются к этой истории, они верят, что актриса через это прошла. Она реально сначала толстеет, комплексует, даже несмотря на то, что это для роли, и потом каких титанических усилий стоит похудение в очень короткие сроки. То, что делает Саша, меня не просто поражает, а я ее невероятно уважаю, потому что она такой боец и воин», – отмечает Горбачева.
Помимо подруги помогает в процессе похудения героине Бортич и ее друг ¬– неунывающий айтишник Коля, которого играет Евгений Кулик.
«Коля совсем не спортивный парень. Я сам толстенький. Коля тоже. Его коллеги увлеклись «Гонкой героев» – это командная игра, там важен каждый член команды, и из-за Коли они уже как-то проиграли. В этом году они решили снова участвовать в «Гонке героев» и Коля очень хочет попасть в команду, потому что из-за проигрыша коллеги его игнорируют, подшучивают над ним. Коля ставит себе цель участвовать в «Гонке героев», он занимается спортом, но одному заниматься спортом тяжело и он приходит в «Клуб анонимных обжор», и там находит себе компаньоншу (героиню Бортич). Коля – позитивный парень, нормально к весу относится и говорит, я все знаю, я все прочитал, сейчас начинаем с этого, питаемся вот так и через две недельки мы худышки. Получится это или нет вы увидите в кино», – рассказывает Кулик.
Идея картины родилась у режиссера Алексея Нужного, когда он сам похудел почти на 30 кг. Сценарий фильма он написал вместе с автором «Экипажа» и «Легенды №17»Николаем Куликовым, который тоже в свое время похудел на 20 кг.
фото: Режиссер Алексей Нужный/пресс-служба фильма "Я худею"
«У каждого из нас есть личные переживания на этот счет, но мы не хотели, чтобы фильм был про нас. Поэтому мы сразу поняли, что нам нужно много консультаций, мы делали большое исследование для нашего фильма. Общались с психологами, с женщинами, которые проходили через это. И это помогло нам найти какие-то важные чисто женские вещи – то, чего у нас не было изначально в первом драфте», – рассказывает Нужный.
Сам он худел, потому что хотел изменить жизнь в лучшую сторону, стать более уверенным в себе, полюбить себя.
«Об этом наш фильм. И в него крепко вплетен путь самой Саши Бортич. Она ведь по-честному поправилась, по-честному худеет. И мы очень часто меняем что-то под нее – действия, реплики. Всё становится точнее и отражает то, как она это видит, как она это чувствует. По сути в фильме сейчас ее жизнь, то, что с ней происходит. И при этом я помню, что я точно так же себя чувствовал в похожей ситуации, так же справлялся, так же себя находил. Советов мы никаких не даём, просто показываем яркие поступки. Есть то, как она поступает по отношению к своему отцу, матери, друзьям, к себе самой», – отмечает режиссер.
фото: Саша Бортич на съемках фильма "Я худею"/пресс-служба картины
Отца героини Бортич в фильме играет Сергей Шнуров. Не исключено, что во время продвижения картины он также запишет специальный клип. Сейчас по этому поводу с ним ведет переговоры режиссер Илья Найшуллер, который на «Я худею» выступил в качестве продюсера.
Создатели ленты отмечают, что в фильме не будет никаких советов о том, как похудеть. По их мнению, фильм будет интересен не только женской аудитории, но и мужчинам. Продюсеры надеются, что «Я худею» сможет завоевать статус «народной комедии», но с серьезным подтекстом об обретении уверенности в себе.
«Тело и похудение – это аттракцион, а посыл, который, мы надеемся, зритель вынесет после фильма, в том, что надо принять себя, полюбить себя, и это единственный ключ к счастью, который возможен. На тебе может не быть ни капли жира, ты можешь быть с восемью кубиками пресса, при этом счастьем в твой жизни может и не пахнуть. Очевидно, что ответ не в зеркале, он в голове или в сердце», – заключает Корнихин.
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