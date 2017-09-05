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Съёмки нового фильма Андрея Кончаловского стартовали в Италии

5 сентября
2017 год

Новости кино >>
5 сентября 2017
В Италии стартовали съёмки нового фильма Андрея Кончаловского «Монстр. Видения», об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра режиссёра.

Съёмки нового фильма Андрея Кончаловского стартовали в Италии

Отмечается, что фильм российско-итальянского производства будет снят в традициях классической исторической драмы и станет важным этапом в сотрудничестве двух стран в области культуры и искусства. Картина будет посвящена жизни великого художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. В новом фильме постановщик намерен показать несколько эпизодов из жизни Микеланджело с учётом строгих требований к исторической достоверности.

«Я хотел бы передать не только сущность фигуры Микеланджело, но и запахи, цвета и колорит той эпохи, такой полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой», – подчеркивает Кончаловский.

Производство картины осуществляет «Фонд Андрея Кончаловского» совместно с итальянской компанией Jean Vigo Italia при участии Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Министерства Культуры Российской Федерации, а также Первого канала и Rai Cinema. В июне, на презентации кинопроектов в Минкультуры РФ, продюсер фильма Олеся Гидрат сообщила, что бюджет фильма о художнике составляет 780 миллионов рублей.

Съёмки фильма будут проходить в регионах Тоскана и Лацио, где жил и работал великий Микеланджело. Съёмочная группа начнёт работу в Монте Альтиссимо, а затем продолжит в Карраре, Монтепульчано, Флоренции, Ареццо, Капрароле и, конечно же, в Риме.

Роль Микеланджело исполнит итальянский актёр Альберто Тестоне. Картина будет снята на итальянском языке. Режиссёр планирует закончить монтаж проекта в 2018 году.
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№ 1
Фейзулла (Балашиха)   5.09.2017 - 17:08
Знаю о давней мечте Кончаловского снять этот фильм...Желаю Андрею Сергеевичу вдохновения и удачи , чтобы совершить задуманное...Давно и с большой любовью слежу за всеми его работами ...Очень близка мне... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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