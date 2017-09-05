Съёмки нового фильма Андрея Кончаловского стартовали в Италии

ревью

Бюджет картины о Микеланджело составит 780 миллионов рублей.

Майкл Фассбендер пьёт и расследует убийства в трейлере «Снеговика»

Все деятели культуры будут привлекаться к ответу в случае нарушения закона

Путин пообещал проверить Михалкова, если возникнет такая необходимость

«Ольга». Второй сезон: Есть женщины в русском Чертанове

История кино

Советские игровые фильмы 1969-1984 на школьную тему

Противоречия и проблемы в обществе и школе отозвались лентами, всколыхнувшими не только школьное сообщество.