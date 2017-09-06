Мёртвые проникли в мир людей в трейлере фильма «Астрал: Последний ключ»

Вышел первый трейлер фильма «Астрал: Последний ключ», четвёртой части популярной хоррор-франшизы. Ролик появился на канале Sony Pictures Россия.
В новой главе истории об экстрасенсе Элис Рейнер (Лин Шэй), которая умеет разговаривать с мёртвыми, случится нечто жуткое. На этот раз в жизнь воплощается самый страшный кошмар героини, и существа из потустороннего мира проникнут в её собственный дом.
Постановщиком картины выступит Адам Робител, известный по «Демонам Деборы Логан». «Астрал 4» выйдет в России 25 января 2018 года.
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