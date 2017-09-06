Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мёртвые проникли в мир людей в трейлере фильма «Астрал: Последний ключ»

6 сентября
2017 год

Новости кино >>
6 сентября 2017
Вышел первый трейлер фильма «Астрал: Последний ключ», четвёртой части популярной хоррор-франшизы. Ролик появился на канале Sony Pictures Россия.



В новой главе истории об экстрасенсе Элис Рейнер (Лин Шэй), которая умеет разговаривать с мёртвыми, случится нечто жуткое. На этот раз в жизнь воплощается самый страшный кошмар героини, и существа из потустороннего мира проникнут в её собственный дом.

Постановщиком картины выступит Адам Робител, известный по «Демонам Деборы Логан». «Астрал 4» выйдет в России 25 января 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Лин Шэй

фотографии >>
Мёртвые проникли в мир людей в трейлере фильма «Астрал: Последний ключ» фотографии
Мёртвые проникли в мир людей в трейлере фильма «Астрал: Последний ключ» фотографии
Мёртвые проникли в мир людей в трейлере фильма «Астрал: Последний ключ» фотографии
Мёртвые проникли в мир людей в трейлере фильма «Астрал: Последний ключ» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.

День рождения >>

Виталий Баганов
Валентин Белохвостик
Ольга Волхонская
Владимир Ерёмин
Майт Мальмстен
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Дилан Бруно
Джейн Кертин
Джеймс Лью
Кристина Миколаевская
Аника Нони Роуз
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью