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Российская драма «Теснота» претендует на «Оскар»

6 сентября
2017 год

Новости кино >>
6 сентября 2017
Пополнение в списке претендентов на номинацию премии «Оскар» от России - фильм «Теснота» Кантемира Балагова, выпущенный фондом «Пример интонации» Александра Сокурова, тоже получит шанс побороться за статуэтку. Представители Российского оскаровского комитета уже запросили у продюсера необходимые материалы, сообщает «Коммерсантъ».

Российская драма «Теснота» претендует на «Оскар»

Ранее потенциальными номинантами называли «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмию» Бориса Хлебникова и «Матильду» Алексея Учителя. До 1 октября Российский оскаровский комитет должен объявить фильм, который сможет претендовать на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

Мировая премьера «Тесноты» состоялась на Каннском кинофестивале, на котором фильм удостоился приза ассоциации киноведов и кинокритиков ФИПРЕССИ (программа «Особый взгляд»). Национальная премьера картины прошла на «Кинотавре», где Кантемир Балагов получил приз за лучший дебют, а также приз Гильдии киноведов и кинокритиков России им. Даниила Дондурея. В российском прокате «Теснота» стартовала 3 августа.
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Российская драма «Теснота» претендует на «Оскар» фотографии
Российская драма «Теснота» претендует на «Оскар» фотографии
Российская драма «Теснота» претендует на «Оскар» фотографии
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