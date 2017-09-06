Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри

Издание Entertainment опубликовало первый кадр актёра Рами Малека
в образе вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри
в биографическом фильме «Богемная рапсодия» (Bohemian Rhapsody).
Режиссёром байопика назначен Брайан Сингер
, снявший серию фильмов «Люди Икс»
. Гитарист группы Queen Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор станут исполнительными продюсерами проекта.
В ленте будут описаны события, происходящие с группой Queen с 1970 по 1985 гг. Отмечается, что 36-летний Рами Малек - звезда сериала «Мистер Робот» обладает хорошими вокальными данными, так что в фильме мы услышим не только голос Меркьюри, но и самого актёра.
Премьера биографической картины запланирована на 25 декабря 2018 года
.
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