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Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри

6 сентября
2017 год

Новости кино >>
6 сентября 2017
Издание Entertainment опубликовало первый кадр актёра Рами Малека в образе вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографическом фильме «Богемная рапсодия» (Bohemian Rhapsody).

Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри

Режиссёром байопика назначен Брайан Сингер, снявший серию фильмов «Люди Икс». Гитарист группы Queen Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор станут исполнительными продюсерами проекта.

В ленте будут описаны события, происходящие с группой Queen с 1970 по 1985 гг. Отмечается, что 36-летний Рами Малек - звезда сериала «Мистер Робот» обладает хорошими вокальными данными, так что в фильме мы услышим не только голос Меркьюри, но и самого актёра.

Премьера биографической картины запланирована на 25 декабря 2018 года.
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Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри фотографии
Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри фотографии
Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри фотографии
Обнародован первый кадр Рами Малека в образе Фредди Меркьюри фотографии
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