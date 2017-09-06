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Кэйси Аффлек сыграет в экранизации романа «Стоунер»

6 сентября
2017 год

Новости кино >>
6 сентября 2017
Кэйси Аффлек исполнит главную роль в фильме Джо Райта, основанном на книге Джона Эдварда Уильямса «Стоунер», сообщает Deadline.

Кэйси Аффлек сыграет в экранизации романа «Стоунер»

В произведении рассказывается о Уильяме Стоунере — отпрыске бедных фермеров, которого после школы отправили учиться в Университет Миссури. Там герой получил докторскую степень по философии, в позже начал преподавать. По сути, в книге мало что происходит, но тем не менее, следить за судьбой главного героя оказывается чрезвычайно интересно.

Роман «Стоунер» вышел 1965-м году и был несправедливо проигнорирован критиками. Популярность пришла к нему в начале 2000-х: неожиданно книга была восторженно принята современной аудиторией. «Стоунера» дважды переиздавали, а журнал New Yorker назвал его «величайшим американским романом, о котором вы никогда не слышали».

Сроки работы над экранизацией не уточняется.
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Кэйси Аффлек сыграет в экранизации романа «Стоунер» фотографии
Кэйси Аффлек сыграет в экранизации романа «Стоунер» фотографии
Кэйси Аффлек сыграет в экранизации романа «Стоунер» фотографии
Кэйси Аффлек сыграет в экранизации романа «Стоунер» фотографии
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