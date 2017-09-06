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В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Хелены Тржештиковой

6 сентября
2017 год

Новости кино >>
6 сентября 2017
Международный фестиваль «Послание к человеку» в этом году представит ретроспективу фильмов Хелены Тржештиковой и покажет лучшие фильмы смотра 2017 года в рамках проекта «КАРО.Арт» в киноцентре «Октябрь». Киносмотр пройдёт с 18 по 24 сентября, об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Хелены Тржештиковой

Зрители получат возможность посмотреть документальное кино и познакомиться с его создателями: на показы приедут Хелена Тржештикова и другие режиссёры.

Чешcкий режиссёр-документалист Хелена Тржештикова работает в технике «длительного наблюдения», снимая героев на протяжении долгих лет. На сегодняшний день она успела задокументировать жизнь нескольких своих героев.

В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Хелены Тржештиковой


Ретроспектива в рамках «Послания к человеку» будет состоять из пяти картин. Четыре из них: «Рене» (2008), «Катька» (2009), «Частная вселенная» (2012) и «Семейная история» (2017) сняты описанным выше методом длительного наблюдения и охватывают суммарно 96 лет жизни героев. Фильм «Обречённая красота» (2016) смонтирован из архивных материалов.

Расписание сеансов можно найти на сайте сети «Каро».
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Неигровое/Документальное кино

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В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Хелены Тржештиковой фотографии
В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Хелены Тржештиковой фотографии
В Москве пройдёт ретроспектива фильмов Хелены Тржештиковой фотографии
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