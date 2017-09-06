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Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере

6 сентября
2017 год

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6 сентября 2017
Гэри Олдман подписался на участие в мистическом триллере «Мэри», новость сообщает издание Variety.

Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере

Фильм расскажет историю семьи, которая покупает старый корабль на аукционе в надежде открыть собственный чартерный бизнес. Выйдя в открытые воды, герои обнаруживают, что у судна есть жуткие секреты. Новым владельцам корабля предстоит разобраться со всеми проблемами. Ситуация осложняется тем, что семья находится посреди моря.

В режиссёрском кресле проекта Майкл Гои, известный по работе над сериалами «Американская история ужасов» и «Королевы крика». Сценарий напишет Энтони Джазвински, в прошлом ответственный за драматургию «Отмели».
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Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере фотографии
Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере фотографии
Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере фотографии
Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере фотографии
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