Гэри Олдман сыграет в мистическом триллере

Гэри Олдман
подписался на участие в мистическом триллере «Мэри», новость сообщает издание Variety.
Фильм расскажет историю семьи, которая покупает старый корабль на аукционе в надежде открыть собственный чартерный бизнес. Выйдя в открытые воды, герои обнаруживают, что у судна есть жуткие секреты. Новым владельцам корабля предстоит разобраться со всеми проблемами. Ситуация осложняется тем, что семья находится посреди моря.
В режиссёрском кресле проекта Майкл Гои
, известный по работе над сериалами «Американская история ужасов»
и «Королевы крика»
. Сценарий напишет Энтони Джазвински
, в прошлом ответственный за драматургию «Отмели»
.
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