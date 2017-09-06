Голливуд экранизирует приквел «Дракулы» Брэма Стокера

Paramount Pictures приобрела права на экранизацию книги «Дракул» - первого официально одобренного приквела готического романа «Дракула». Новость сообщает Deadline.
«Дракул» написан Дакром Стокером (пра-праплемянником известного ирландского писателя) и американским автором Джонатаном Диланом Баркером. Роман был полностью одобрен наследниками Стокера. Действие приквела разворачивается в 1868 году, когда 28-летний Брэм Стокер столкнулся со страшным и неописуемым злом. Застряв в древней башне, пленник начал записывать события, приведшие к его заключению, и позже они легли в основу романа «Дракула».
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