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Завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк

6 сентября
2017 год

Новости кино >>
6 сентября 2017
В Минске завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк

Главная героиня сериала Полина Королёва (Заворотнюк) выигрывает тендер на создание губернаторского телеканала в Астрахани. Амбициозная женщина делает всё, чтобы осуществить свою мечту и не дать чужим корыстным интересам вешаться в слаженную работу канала. Полине придётся столкнуться с непониманием местных жителей, искать подход к неуступчивым телевизионщикам, а также решать личные проблемы.

«Моя героиня - хрупкая женщина, которая ставит перед собой большую задачу. Она создает целый телеканал, преодолевая на этом пути множество проблем, ежедневно борясь за свои идеи», – рассказывала Анастасия Заворотнюк.

Премьера сериала «Каспий 24» состоится в новом сезоне на НТВ.
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Завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк фотографии
Завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк фотографии
Завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк фотографии
Завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк фотографии
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