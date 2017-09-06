В Минске завершились съёмки сериала «Каспий 24»
с Анастасией Заворотнюк
в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
Главная героиня сериала Полина Королёва (Заворотнюк) выигрывает тендер на создание губернаторского телеканала в Астрахани. Амбициозная женщина делает всё, чтобы осуществить свою мечту и не дать чужим корыстным интересам вешаться в слаженную работу канала. Полине придётся столкнуться с непониманием местных жителей, искать подход к неуступчивым телевизионщикам, а также решать личные проблемы.
«Моя героиня - хрупкая женщина, которая ставит перед собой большую задачу. Она создает целый телеканал, преодолевая на этом пути множество проблем, ежедневно борясь за свои идеи»
, – рассказывала Анастасия Заворотнюк.
Премьера сериала «Каспий 24» состоится в новом сезоне на НТВ.
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