Премьера трейлера супергеройского российского сериала «Паук»

Вышел первый трейлер супергеройского российского сериала «Паук», Kino-teatr.ru первым публикует видеоролик.
Телеканал «Че» презентовал новый телепроект еще в августе. Фантастический сериал «Паук» расскажет о гениальном хакере Глебе, который живет в стерильном герметичном кубе из-за серьёзного ожога лёгких. Герой смотрит на мир через окно браузера: он способен удалённо бороться с преступностью. Его ник в сети – Паук, он раскрывает самые сложные дела, за которые полиция даже не берётся. Для более эффективной работы Глеб собирает команду помощников – жёсткого следователя, стритрейсера, бывшую стриптизершу, которая стала психологом, добряка-патологоанатома, необычную девочку-подростка, и сотрудницу полиции.
«Первые четыре серии будут заявочные – это бэкграунд появления всей команды. Наш герой после пожара находит в себе силы что-то делать, а дальше нужен стимул жить. Набрав команду для одного дела, он предлагает остаться в этом статусе. Каждый работает на своей работе, занимается своим делом, но все вместе они помогают ему – это его руки, ноги, уши и так далее. Они берутся за те дела, которые без них никто не будет решать», – рассказал продюсер проекта Юрий Шубаев
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Роли в сериале исполнили Валерий Панков
, Нелла Стрекаловская
, Алексей Вакулов
, Владимир Колосов, Майя Вознесенская
, Александр Борисов, Валентина Ляпина
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