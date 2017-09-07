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Антонио Бандерас перевоплотится в Пабло Пикассо

7 сентября
2017 год

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7 сентября 2017
Антонио Бандерас воплотит образ знаменитого художника Пабло Пикассо во втором сезоне антологии National Geographic «Гений», сообщает IndieWire.

Антонио Бандерас перевоплотится в Пабло Пикассо

Зрителям поведают о невероятной жизни одного из выдающихся творцов ХХ века. По словам исполнительного продюсера сериала Рона Ховарда, «Антонио был естественным выбором. Он, как и Пикассо, не имеет никакого отношения к жизни, что добавит искренности, которую мы ищем».

В числе исполнительных продюсеров также числятся шоураннер проекта Кеннет Биллер, Рэйчел Шэйн, Френси Кальфо, Брайан Грэйзер и Жижи Притцкер. За производство отвечают Imagine Entertainment, OddLot Entertainment и EUE/Sokolow. Съёмки стартуют в текущем году, премьера запланирована на 2018-й.

Напомним, в первом сезоне «Гения» рассказали про Альберта Эйнштейна в исполнении Джеффри Раша.
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