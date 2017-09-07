Антонио Бандерас перевоплотится в Пабло Пикассо

Антонио Бандерас
воплотит образ знаменитого художника Пабло Пикассо
во втором сезоне антологии National Geographic «Гений»
, сообщает IndieWire.
Зрителям поведают о невероятной жизни одного из выдающихся творцов ХХ века. По словам исполнительного продюсера сериала Рона Ховарда
, «Антонио был естественным выбором. Он, как и Пикассо, не имеет никакого отношения к жизни, что добавит искренности, которую мы ищем».
В числе исполнительных продюсеров также числятся шоураннер проекта Кеннет Биллер
, Рэйчел Шэйн
, Френси Кальфо
, Брайан Грэйзер
и Жижи Притцкер
. За производство отвечают Imagine Entertainment, OddLot Entertainment и EUE/Sokolow. Съёмки стартуют в текущем году, премьера запланирована на 2018-й.
Напомним, в первом сезоне «Гения» рассказали про Альберта Эйнштейна
в исполнении Джеффри Раша
.
обсуждение >>