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Дональду Сазерленду вручат почётный «Оскар»

7 сентября
2017 год

Новости кино >>
7 сентября 2017
11 ноября в Лос-Анджелесском киноконцертном комплексе Hollywood & Highland Американская академия киноискусств вручит почётные «Оскары» знаменитому канадскому актёру Дональду Сазерленду, французскому режиссёру Аньес Варда, оператору Оуэну Ройзману и режиссёру Чарльзу Барнетту. Информация о наградах опубликована на сайте премии.

Дональду Сазерленду вручат почётный «Оскар»

«Решение о присуждении почётных "Оскаров" в нынешнем году свидетельствует о том, насколько широки рамки международного независимого киноискусства. Эти награды дадут творчеству четырёх известных деятелей кино, чьи работы олицетворяют многоплановость восприятия мира», — приводятся слова президента академии Джон Бэйли в сообщении на сайте премии.

На счету Дональда Сазерленда 140 ролей в кино. В частности, он сыграл в «Грязной дюжине», «Дне саранчи», «Чёртовой службе в госпитале МЭШ» и многих других.

Афроамериканский кинорежиссёр Чарльз Барнетт прославился благодаря картине 1977 года «Забойщик овец», а пятикратный лауреат «Оскар» Оуэн Ройзман работал над такими лентами, как «Три дня Кондора» и «Семейка Аддамс». Аньес Варда получила известность, сняв фильмы «Клео от 5 до 7» и «Одна поёт, другая - нет».
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