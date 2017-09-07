Дональду Сазерленду вручат почётный «Оскар»

11 ноября
в Лос-Анджелесском киноконцертном комплексе Hollywood & Highland Американская академия киноискусств вручит почётные «Оскары» знаменитому канадскому актёру Дональду Сазерленду
, французскому режиссёру Аньес Варда
, оператору Оуэну Ройзману
и режиссёру Чарльзу Барнетту
. Информация о наградах опубликована на сайте премии
.
«Решение о присуждении почётных "Оскаров" в нынешнем году свидетельствует о том, насколько широки рамки международного независимого киноискусства. Эти награды дадут творчеству четырёх известных деятелей кино, чьи работы олицетворяют многоплановость восприятия мира», —
приводятся слова президента академии Джон Бэйли
в сообщении на сайте премии.
На счету Дональда Сазерленда 140
ролей в кино. В частности, он сыграл в «Грязной дюжине»
, «Дне саранчи»
, «Чёртовой службе в госпитале МЭШ»
и многих других.
Афроамериканский кинорежиссёр Чарльз Барнетт прославился благодаря картине 1977 года «Забойщик овец»
, а пятикратный лауреат «Оскар» Оуэн Ройзман работал над такими лентами, как «Три дня Кондора»
и «Семейка Аддамс»
. Аньес Варда получила известность, сняв фильмы «Клео от 5 до 7»
и «Одна поёт, другая - нет»
.
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