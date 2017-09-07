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Кейт Мара окажется в психушке

7 сентября
2017 год

Новости кино >>
7 сентября 2017
Кейт Мара сыграет главную роль в телевизионной экранизации книги Нелли Блай «10 дней в сумасшедшем доме» (10 Days In A Mad-House) производства студий Entertainment One и The Frederick Zollo Company, сообщает Deadline.

Кейт Мара окажется в психушке

Творение Блай для телевидения адаптирует Сара Торп («Охотник за головами»), составляющая компанию Маре в качестве исполнительного продюсера сериала.

Драма расскажет про первую в истории женщину-репортёра под прикрытием Нелли Блай (Мара), которая в 1880-х, работая в издании Джозефа Пулитцера, притворилась сумасшедшей для того, чтобы проникнуть в психиатрическую лечебницу, расположенную на острове Блэкуэлл. Поводом для такого неадекватного поступка стало расследование жестокого обращения с пациентами. Вернувшись из клиники через 10 дней, журналистка написала несколько статей, в которых разоблачила все безобразия, творившиеся в больнице. Позднее собранный материал вошёл в её книгу.

Кстати, это не первое обращение кинематографистов к произведению Блай. Два года назад Тимоти Хайнс снял киноверсию книги, в которой главные роли исполнили Кэролайн Бэрри, Кристофер Ламберт и Келли ЛеБрок.
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Кейт Мара окажется в психушке фотографии
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