Кейт Мара окажется в психушке

Кейт Мара
сыграет главную роль в телевизионной экранизации книги Нелли Блай «10 дней в сумасшедшем доме»
(10 Days In A Mad-House) производства студий Entertainment One и The Frederick Zollo Company, сообщает Deadline.
Творение Блай для телевидения адаптирует Сара Торп
(«Охотник за головами»
), составляющая компанию Маре в качестве исполнительного продюсера сериала.
Драма расскажет про первую в истории женщину-репортёра под прикрытием Нелли Блай (Мара), которая в 1880-х, работая в издании Джозефа Пулитцера
, притворилась сумасшедшей для того, чтобы проникнуть в психиатрическую лечебницу, расположенную на острове Блэкуэлл. Поводом для такого неадекватного поступка стало расследование жестокого обращения с пациентами. Вернувшись из клиники через 10 дней, журналистка написала несколько статей, в которых разоблачила все безобразия, творившиеся в больнице. Позднее собранный материал вошёл в её книгу.
Кстати, это не первое обращение кинематографистов к произведению Блай. Два года назад Тимоти Хайнс
снял киноверсию книги, в которой главные роли исполнили Кэролайн Бэрри
, Кристофер Ламберт
и Келли ЛеБрок
.
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