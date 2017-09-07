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Колин Треворроу уволен с поста режиссёра девятых «Звёздных войн»

7 сентября
2017 год

Новости кино >>
7 сентября 2017
Режиссёр Колин Треворроу выбыл из девятого эпизода «Звёздных войн», сообщает THR.

Колин Треворроу уволен с поста режиссёра девятых «Звёздных войн»

Причину увольнения постановщика студии Lucasfilm и Walt Disney Pictures объяснили следующим образом: «Lucasfilm и Колин Треворроу по совместному согласию решили разойтись. Колин отлично показал себя на стадии разработки фильма, но мы все пришли к выводу, что наши взгляды на проект не совпадают. Желаем Колину удачи и скоро предоставим новую информацию о картине».

Треворроу может заменить Райан Джонсон, поставивший восьмой эпизод культовой космической саги. Сценарий картины пишут вместе с Джонсоном Майкл Арндт, Саймон Кинберг и Лоуренс Каздан. Съёмки стартуют в январе следующего года, а премьеру следует ожидать 23 мая 2019-го.

Напомним, в июне со съёмок спин-офа о Хане Соло были сняты Фил Лорд и Крис Миллер, которых впоследствии заменили Роном Ховардом. А в прошлом году Тони Гилроя наняли для того, чтобы он осуществил дорогие досъёмки фильма Гарета Эдвардса «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».
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