Колин Треворроу уволен с поста режиссёра девятых «Звёздных войн»

Режиссёр Колин Треворроу
выбыл из девятого эпизода «Звёздных войн»
, сообщает THR.
Причину увольнения постановщика студии Lucasfilm и Walt Disney Pictures объяснили следующим образом: «Lucasfilm и Колин Треворроу по совместному согласию решили разойтись. Колин отлично показал себя на стадии разработки фильма, но мы все пришли к выводу, что наши взгляды на проект не совпадают. Желаем Колину удачи и скоро предоставим новую информацию о картине».
Треворроу может заменить Райан Джонсон
, поставивший восьмой эпизод
культовой космической саги. Сценарий картины пишут вместе с Джонсоном Майкл Арндт
, Саймон Кинберг
и Лоуренс Каздан
. Съёмки стартуют в январе следующего года, а премьеру следует ожидать 23 мая 2019
-го.
Напомним, в июне со съёмок спин-офа о Хане Соло были сняты Фил Лорд
и Крис Миллер
, которых впоследствии заменили Роном Ховардом
. А в прошлом году Тони Гилроя
наняли для того, чтобы он осуществил дорогие досъёмки фильма Гарета Эдвардса «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
.
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