«Шина — королева джунглей» вернётся в Голливуд

В Голливуде планируется новая киноэкранизация комикса «Шина — королева джунглей»
, уверяет Deadline.
Производством ленты озаботилась студия Millennium Films с оглядкой на успех «Чудо-женщины»
. Продюсерская команда будущего фильма состоит из Ави Лернера
, Тревора Шорта
, Боаза Дэвидсона
, Кристы Кемпбелл
, Джо Гатты
, Лати Гробмана
и Джона Томпсона
. Съёмки запланированы на лето 2018 года.
В основе проекта лежит комикс Уилла Айзнера
и Джерри Айгера
, опубликованный в 1937-м, за четыре года до появления отдельной серии про Чудо-женщину. По сюжету сирота Шина выросла в джунглях, а потому умеет общаться с дикими животными, стрелять из лука и ещё много чего интересного, но не нужного современному человеку за ненадобностью.
Произведение уже было трижды адаптировано для большого и малого экранов. Помимо двух сериалов, вышедших в пятидесятых и нулевых, существует приключенческая лента 1984 года с Таней Робертс
в главной роли.
обсуждение >>