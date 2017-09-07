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«Шина — королева джунглей» вернётся в Голливуд

7 сентября
2017 год

Новости кино >>
7 сентября 2017
В Голливуде планируется новая киноэкранизация комикса «Шина — королева джунглей», уверяет Deadline.

«Шина — королева джунглей» (1984)

Производством ленты озаботилась студия Millennium Films с оглядкой на успех «Чудо-женщины». Продюсерская команда будущего фильма состоит из Ави Лернера, Тревора Шорта, Боаза Дэвидсона, Кристы Кемпбелл, Джо Гатты, Лати Гробмана и Джона Томпсона. Съёмки запланированы на лето 2018 года.

В основе проекта лежит комикс Уилла Айзнера и Джерри Айгера, опубликованный в 1937-м, за четыре года до появления отдельной серии про Чудо-женщину. По сюжету сирота Шина выросла в джунглях, а потому умеет общаться с дикими животными, стрелять из лука и ещё много чего интересного, но не нужного современному человеку за ненадобностью.

Произведение уже было трижды адаптировано для большого и малого экранов. Помимо двух сериалов, вышедших в пятидесятых и нулевых, существует приключенческая лента 1984 года с Таней Робертс в главной роли.
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персоны
Боаз ДэвидсонКриста КемпбеллАви ЛернерТаня РобертсТревор Шорт
фильмы
Шина - Королева Джунглей

фотографии >>
«Шина — королева джунглей» (1984)
«Шина — королева джунглей» (1984)
«Шина — королева джунглей» (1984)
«Шина — королева джунглей»
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