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Гэвину О'Коннору прочат режиссёрское кресло сиквела «Отряда самоубийц»

7 сентября
2017 год

Новости кино >>
7 сентября 2017
Гэвину О'Коннору («Расплата») могут доверить режиссёрское кресло и написание сценария сиквела «Отряда самоубийц», сообщает Empire.

Гэвин О'Коннор

Съёмки картины начнутся осенью будущего года. Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Юэль Киннаман вновь предстанут в полюбившихся некоторыми зрителями образах.

До этого среди возможных претендентов на пост режиссёра числились Мел Гибсон, Жауме Кольет-Серра, Даниэль Эспиноза и Джонатан Ливайн. Над первой версией сценария корпел Адам Козад, после чего его версия была переделана Заком Пенном («Мстители»).

Когда именно «Отряд самоубийц 2» выйдет в прокат, пока неизвестно.
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