Гэвину О'Коннору прочат режиссёрское кресло сиквела «Отряда самоубийц»

Гэвину О'Коннору
(«Расплата»
) могут доверить режиссёрское кресло и написание сценария сиквела «Отряда самоубийц»
, сообщает Empire.
Съёмки картины начнутся осенью будущего года. Марго Робби
, Уилл Смит
, Джаред Лето
, Юэль Киннаман
вновь предстанут в полюбившихся некоторыми зрителями образах.
До этого среди возможных претендентов на пост режиссёра числились Мел Гибсон
, Жауме Кольет-Серра
, Даниэль Эспиноза
и Джонатан Ливайн
. Над первой версией сценария корпел Адам Козад
, после чего его версия была переделана Заком Пенном
(«Мстители»
).
Когда именно «Отряд самоубийц 2»
выйдет в прокат, пока неизвестно.
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