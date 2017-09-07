Александра Никифорова получила награду в Сеуле

На церемонии вручения наград 12-ой международной премии в области телепроизводства Seoul International Drama Awards
, которая проходит в Сеуле в настоящий момент, в одной из номинаций одержал победу российский проект, сообщает пресс-служба компании Star Media.
Исполнительница главной роли популярного телешоу «Анна-детективъ» Александра Никифорова
признана лучшей актрисой драматического сериала. В этой номинации актриса обошла шесть своих коллег из Ливана, Израиля, Южной Кореи, Австралии, Германии, Великобритании.
«Seoul International Drama Awards — мой первый опыт, моя первая личная номинация. Ужасно приятно, что мы вышли на конкурс международного уровня, значит, всё было не зря. Роль Анны Мироновой стала очень дорогой для меня. И не только потому, что это мой первый масштабный проект. Просто здесь удивительным образом сошлись сама история и люди. Никто не относился к этому проекту "с холодным носом". Мне кажется, это и делает "Анну-детективъ" успешным. Когда сериал вышел в эфир на ТВ-3, съёмки ещё продолжались, и конечно, каждое утро мы обсуждали "вчерашнюю серию". Было очень приятно читать отзывы телезрителей, особенно, когда люди замечали малейшие нюансы и разбирали действительно глубокие вещи. Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим зрителям за всё их внимание, тепло!» —
поделилась своей радостью от победы Александра Никифорова.
«Анна-детективъ» также был номинирован на лучший сериал в категории 25 и более серий (Serial Drama), но награды не получил.
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