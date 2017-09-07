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Александра Никифорова получила награду в Сеуле

7 сентября
2017 год

Новости кино >>
7 сентября 2017
На церемонии вручения наград 12-ой международной премии в области телепроизводства Seoul International Drama Awards, которая проходит в Сеуле в настоящий момент, в одной из номинаций одержал победу российский проект, сообщает пресс-служба компании Star Media.

Александра Никифорова получила награду в Сеуле

Исполнительница главной роли популярного телешоу «Анна-детективъ» Александра Никифорова признана лучшей актрисой драматического сериала. В этой номинации актриса обошла шесть своих коллег из Ливана, Израиля, Южной Кореи, Австралии, Германии, Великобритании.

«Seoul International Drama Awards — мой первый опыт, моя первая личная номинация. Ужасно приятно, что мы вышли на конкурс международного уровня, значит, всё было не зря. Роль Анны Мироновой стала очень дорогой для меня. И не только потому, что это мой первый масштабный проект. Просто здесь удивительным образом сошлись сама история и люди. Никто не относился к этому проекту "с холодным носом". Мне кажется, это и делает "Анну-детективъ" успешным. Когда сериал вышел в эфир на ТВ-3, съёмки ещё продолжались, и конечно, каждое утро мы обсуждали "вчерашнюю серию". Было очень приятно читать отзывы телезрителей, особенно, когда люди замечали малейшие нюансы и разбирали действительно глубокие вещи. Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим зрителям за всё их внимание, тепло!» — поделилась своей радостью от победы Александра Никифорова.

«Анна-детективъ» также был номинирован на лучший сериал в категории 25 и более серий (Serial Drama), но награды не получил.
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Александра Никифорова получила награду в Сеуле фотографии
Александра Никифорова получила награду в Сеуле фотографии
Александра Никифорова получила награду в Сеуле фотографии
Александра Никифорова получила награду в Сеуле фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Кочкина Надежда (север) (Новосибирск)   7.09.2017 - 17:52
Удачи нашей Саше, Орла-Дмитрию Михайловичу и продолжение нашего любимого сериала! читать далее>>
№ 3
Белочка66 (Марина)   7.09.2017 - 17:47
Поздравляю Александру Никифорову, кинокомпанию Стармедиа, съемочную группу, продюсеров и всех, кто имел отношение к созданию сериала Анна Детективъ, с очередной заслуженной победой на престижном конкурсе.... читать далее>>
№ 2
nmv   7.09.2017 - 17:42
Ура-Ура! Поздравления Сашеньке и всей замечательной команде Анны Детективъ! Это их общая большая победа. Надеюсь что этот приз поможет и в дальнейшей карьере Сашеньки и дальнейшей судьбе нашего... читать далее>>
№ 1
Ольга50   7.09.2017 - 17:37
Чудо расчудесное! Один сплошной восторг! Ура! Дмитрию Михалычу- Орла Ждем второй сезон. До победного! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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