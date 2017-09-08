Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлены программа и жюри Второго международного кинофестиваля «Евразийский мост»

8 сентября
2017 год

Новости кино >>
8 сентября 2017
С 15 по 19 сентября в Ялте пройдёт II международный кинофестиваль «Евразийский мост». Президенты смотра – Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программным директором является президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, сообщает пресс-служба фестиваля.

Объявлены программа и жюри Второго международного кинофестиваля «Евразийский мост»

В жюри вошли британский режиссёр Гарет Джонс (председатель жюри), российский режиссёр и продюсер Андрей Осипов, российская актриса Олеся Судзиловская, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба и французский режиссёр Патрик Казаль. Жюри предстоит определить Гран-при. Также награды будут вручены в номинациях «Специальный приз» и «Лучшая режиссёрская работа».

В конкурсные программы игрового и документального кино примут участие по восемь работ. Среди художественных лент заявлены «Белые ночи» (Россия), «Жги!» (Россия), «Что скрывает тьма» (Китай), «Смерть Людовика XIV» (Франция), «Турецкое седло» (Россия), «Сын Софии» (Греция/Болгария/Франция), «Улица последней надежды» (Италия/Швейцария/Франция) и «Маленький принц нашего города» (Казахстан), а в конкурсе неигровых фильмов будут представлены «Плацкарт» (Россия), «Два поколения на родине» (Россия), «Машины» (Индия/Германия/Финляндия), «Нью-Йорк 21 раз» (Польша), «Почтальон» (Финляндия/Болгария), «Пушкинская Италия. Увидеть Бренту!» (Россия), «Экзорцизм» (Италия/Франция) и «PRO Шамирам» (Армения).

Зрителей также ожидают ждут российские премьеры, панорама мирового кино, ретроспектива, посвящённая 100-летию Октябрьской революции, и пресс-конференции. Кроме того, на церемонии открытия будет вручена Открытая премия российской кинопрессы «Резонанс» в двух номинациях — «Дебют года» и «Лучший фильм года».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Виктор МережкоАндрей ОсиповКирилл РазлоговОлеся Судзиловская
фильмы
Белые ночиЖги!ПлацкартаСмерть Людовика XIVТурецкое седлоЧто скрывает тьма

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Борис Бархатов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Мацей Козловский
Томас Кречман
Питер Селлерс
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью