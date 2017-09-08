Объявлены программа и жюри Второго международного кинофестиваля «Евразийский мост»

С 15 по 19 сентября
в Ялте пройдёт II международный кинофестиваль «Евразийский мост»
. Президенты смотра – Виктор Мережко
и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская
. Программным директором является президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов
, сообщает пресс-служба фестиваля.
В жюри вошли британский режиссёр Гарет Джонс
(председатель жюри), российский режиссёр и продюсер Андрей Осипов
, российская актриса Олеся Судзиловская
, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба
и французский режиссёр Патрик Казаль
. Жюри предстоит определить Гран-при. Также награды будут вручены в номинациях «Специальный приз» и «Лучшая режиссёрская работа».
В конкурсные программы игрового и документального кино примут участие по восемь работ. Среди художественных лент заявлены «Белые ночи»
(Россия), «Жги!»
(Россия), «Что скрывает тьма»
(Китай), «Смерть Людовика XIV»
(Франция), «Турецкое седло»
(Россия), «Сын Софии»
(Греция/Болгария/Франция), «Улица последней надежды»
(Италия/Швейцария/Франция) и «Маленький принц нашего города»
(Казахстан), а в конкурсе неигровых фильмов будут представлены «Плацкарт»
(Россия), «Два поколения на родине»
(Россия), «Машины»
(Индия/Германия/Финляндия), «Нью-Йорк 21 раз»
(Польша), «Почтальон»
(Финляндия/Болгария), «Пушкинская Италия. Увидеть Бренту!»
(Россия), «Экзорцизм»
(Италия/Франция) и «PRO Шамирам»
(Армения).
Зрителей также ожидают ждут российские премьеры, панорама мирового кино, ретроспектива, посвящённая 100-летию Октябрьской революции, и пресс-конференции. Кроме того, на церемонии открытия будет вручена Открытая премия российской кинопрессы «Резонанс» в двух номинациях — «Дебют года» и «Лучший фильм года».
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