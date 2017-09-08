«Секреты Лос-Анджелеса» станут сериалом

На канале CBS появится собственная телевизионная экранизация «чёрного романа» Джеймса Эллроя «Секреты Лос-Анджелеса»
, сообщает Empire.
Действие многосерийной криминальной драмы, основанной на третьей книге из «Лос-Анджелесского квартета», изданной в 1990-м, развернётся в Лос-Анджелесе 50-х годов ХХ века, где во время охоты на серийного убийцу пересекутся пути трёх детективов из отдела убийств, голливудской актрисы и женщины-репортёра.
За производство проекта отвечают Lionsgate Television и CBS Television Studios. В качестве исполнительных продюсеров заявлены сценарист сериала Джордан Харпер
(«Готэм»
) и продюсер киноадаптации 1997 года Арнон Милчэн
.
Напомним, в версии 90-х, созданной Кёртисом Хэнсоном
, главные роли исполнили Кевин Спейси
, Расселл Кроу
, Гай Пирс
и Ким Бэсингер
. Кроме того, в начале нулевых был снят пилот несостоявшегося сериала с Кифером Сазерлендом
и Эриком Робертсом
.
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