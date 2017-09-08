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«Секреты Лос-Анджелеса» станут сериалом

8 сентября
2017 год

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8 сентября 2017
На канале CBS появится собственная телевизионная экранизация «чёрного романа» Джеймса Эллроя «Секреты Лос-Анджелеса», сообщает Empire.

«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)

Действие многосерийной криминальной драмы, основанной на третьей книге из «Лос-Анджелесского квартета», изданной в 1990-м, развернётся в Лос-Анджелесе 50-х годов ХХ века, где во время охоты на серийного убийцу пересекутся пути трёх детективов из отдела убийств, голливудской актрисы и женщины-репортёра.

За производство проекта отвечают Lionsgate Television и CBS Television Studios. В качестве исполнительных продюсеров заявлены сценарист сериала Джордан Харпер («Готэм») и продюсер киноадаптации 1997 года Арнон Милчэн.

Напомним, в версии 90-х, созданной Кёртисом Хэнсоном, главные роли исполнили Кевин Спейси, Расселл Кроу, Гай Пирс и Ким Бэсингер. Кроме того, в начале нулевых был снят пилот несостоявшегося сериала с Кифером Сазерлендом и Эриком Робертсом.
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Секреты Лос-Анджелеса

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«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)
«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)
«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)
«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)
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