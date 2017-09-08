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Опубликовано первое фото со съёмок «Аладдина» Гая Ричи

8 сентября
2017 год

Новости кино >>
8 сентября 2017
В сети появилось первое фото со съёмок «Аладдина» Гая Ричи, представляющего собой киноверсию популярного диснеевского мультфильма.

Опубликовано первое фото со съёмок «Аладдина» Гая Ричи

На фотографии, опубликованной исполнителем роли джинна Уиллом Смитом на своей странице в социальной сети Facebook, можно увидеть его самого в компании Мены Массуда (Аладдин), Наоми Скотт (Жасмин) и Марвана Кензари (Джафар).

Помимо них, в картине заняты Билли Магнуссен, Назим Педрад, Мариам Сомар Дахан, Нуман Аджар и другие актёры. Сценарий написал Джон Огаст.

«Аладдин» появится на больших экранах планеты в 2019 году.
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