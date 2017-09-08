Опубликовано первое фото со съёмок «Аладдина» Гая Ричи

В сети появилось первое фото со съёмок «Аладдина» Гая Ричи
, представляющего собой киноверсию популярного диснеевского мультфильма.
На фотографии, опубликованной исполнителем роли джинна Уиллом Смитом
на своей странице
в социальной сети Facebook, можно увидеть его самого в компании Мены Массуда
(Аладдин), Наоми Скотт
(Жасмин) и Марвана Кензари
(Джафар).
Помимо них, в картине заняты Билли Магнуссен
, Назим Педрад
, Мариам Сомар Дахан
, Нуман Аджар
и другие актёры. Сценарий написал Джон Огаст
.
«Аладдин» появится на больших экранах планеты в 2019 году.
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