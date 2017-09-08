Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

8 сентября
2017 год

Новости кино >>
8 сентября 2017
Кино-театр.ру представляет премьеру дублированного трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент», созданного британскими и польскими аниматорами.

00:00 / 00:00
РЕКЛАМА


29 июля 1890 года. Худощавый человек, спотыкаясь, брёл по пустынной улице. Он прижимал руки к огнестрельной ране в животе. Это был Винсент Ван Гог. О его трагической смерти хорошо известно, однако остаётся тайной, как и почему в него стреляли.

Каждый из 65 тысяч кадров анимационной ленты представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115 художников. В российской версии персонажей озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва.

«Ван Гог. С любовью, Винсент» выйдет в российский прокат 9 ноября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Ирина ГорбачёваМаксим МатвеевКонстантин Хабенский
фильмы
С любовью, Винсент

фотографии >>
Премьера трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» фотографии
Премьера трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» фотографии
Премьера трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» фотографии
Премьера трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Борис Бархатов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Мацей Козловский
Томас Кречман
Питер Селлерс
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью