Премьера трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Кино-театр.ру
представляет премьеру дублированного трейлера мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»
, созданного британскими и польскими аниматорами.
29 июля 1890
года. Худощавый человек, спотыкаясь, брёл по пустынной улице. Он прижимал руки к огнестрельной ране в животе. Это был Винсент Ван Гог
. О его трагической смерти хорошо известно, однако остаётся тайной, как и почему в него стреляли.
Каждый из 65
тысяч кадров анимационной ленты представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115
художников. В российской версии персонажей озвучили Константин Хабенский
, Максим Матвеев
и Ирина Горбачёва
.
«Ван Гог. С любовью, Винсент» выйдет в российский прокат 9 ноября
.
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