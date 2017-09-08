Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дрю Годдард возьмётся за спин-офф «Людей Икс»

8 сентября
2017 год

Новости кино >>
8 сентября 2017
Студия Fox доверит Дрю Годдарду режиссёрское кресло спин-оффа «Людей Икс» — кинокомикса «Сила Икс» (X-Force), сообщает THR.

Дрю Годдард возьмётся за спин-офф «Людей Икс»

Главные роли в фильме, посвящённом команде мутантов, взявших на себя всю чёрную работу, исполнят Райан Рейнольдс (Дэдпул) и Джош Бролин (Кейбл). Годдард сам написал сценарий.

Напомним, режиссёр не является новичком в адаптации комиксов, поскольку именно он приложил руку к созданию сериала «Сорвиголова». В настоящий момент Годдард занят работой над триллером «Суровые времена в Эль-Рояль».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Домино сделала из Дэдпула коврик
Крис Хемсворт и Джефф Бриджес встретятся в заброшенном отеле
персоны
Джош БролинРайан Рейнольдс
фильмы
ДэдпулЛюди Икс

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Борис Бархатов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Мацей Козловский
Томас Кречман
Питер Селлерс
Мартин Фриман
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью