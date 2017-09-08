Дрю Годдард возьмётся за спин-офф «Людей Икс»

Студия Fox доверит Дрю Годдарду
режиссёрское кресло спин-оффа «Людей Икс»
— кинокомикса «Сила Икс»
(X-Force), сообщает THR.
Главные роли в фильме, посвящённом команде мутантов, взявших на себя всю чёрную работу, исполнят Райан Рейнольдс
(Дэдпул) и Джош Бролин
(Кейбл). Годдард сам написал сценарий.
Напомним, режиссёр не является новичком в адаптации комиксов, поскольку именно он приложил руку к созданию сериала «Сорвиголова»
. В настоящий момент Годдард занят работой над триллером «Суровые времена в Эль-Рояль»
.
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