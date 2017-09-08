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Сара Полсон наденет халат злобной медсестры

8 сентября
2017 год

Новости кино >>
8 сентября 2017
Сара Полсон сыграет небезызвестную медсестру Милдред Рэтчед в новом сериале Райана Мёрфи «Рэтчед» — приквеле шедевра Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», сообщает Deadline.

Сара Полсон наденет халат злобной медсестры

Два сезона телешоу, состоящие из 18-ти эпизодов, поведают зрителям о том, с чего начинала злобная старшая медсестра Милдред Рэтчед, которую в оригинале воплотила Луиза Флетчер. Действие развернётся в 1947 году.

Права на проект Мёрфи, основанный на сценарии дебютанта Эвана Романски, приобрёл потоковый сервис Netflix. Майкл Дуглас примет участие в создании сериала в той же должности, что и в фильме, — в качестве исполнительного продюсера. Пилотную серию поставит сам Мёрфи. Производство запланировано на середину будущего года.
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