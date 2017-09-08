Сара Полсон наденет халат злобной медсестры

Сара Полсон
сыграет небезызвестную медсестру Милдред Рэтчед в новом сериале Райана Мёрфи «Рэтчед»
— приквеле шедевра Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки»
, сообщает Deadline.
Два сезона телешоу, состоящие из 18-ти эпизодов, поведают зрителям о том, с чего начинала злобная старшая медсестра Милдред Рэтчед, которую в оригинале воплотила Луиза Флетчер
. Действие развернётся в 1947 году.
Права на проект Мёрфи, основанный на сценарии дебютанта Эвана Романски
, приобрёл потоковый сервис Netflix. Майкл Дуглас
примет участие в создании сериала в той же должности, что и в фильме, — в качестве исполнительного продюсера. Пилотную серию поставит сам Мёрфи. Производство запланировано на середину будущего года.
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