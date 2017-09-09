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Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале

9 сентября
2017 год

Новости кино >>
9 сентября 2017
Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актерами на 74-м Венецианском кинофестивале. Церемония закрытия смотра проходит сегодня вечером во Дворце кино на острове Лидо.

Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале

Актриса получила приз за роль в фильме Андреа Паллаоро «Ханна», где она сыграла женщину, тяжело переживающую тюремное заключение мужа. Камел Эль Баша был отмечен за роль в ленте «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри.

Приз Марчелло Мастроянни, который традиционно вручается на фестивале лучшему молодому актеру, в этом году присудили Чарли Пламмеру за роль в драме «Положитесь на Пита».

Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль в этом году проходил с 30 августа по 9 сентября. В основном конкурсе участвовала 21 картина. Жюри смотра возглавляла американская актриса Аннетт Бенинг.
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Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале фотографии
Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале фотографии
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