Шарлотта Рэмплинг и Камел Эль Баша признаны лучшими актёрами на Венецианском кинофестивале

Шарлотта Рэмплинг
и Камел Эль Баша признаны лучшими актерами на 74-м Венецианском кинофестивале. Церемония закрытия смотра проходит сегодня вечером во Дворце кино на острове Лидо.
Актриса получила приз за роль в фильме Андреа Паллаоро «Ханна», где она сыграла женщину, тяжело переживающую тюремное заключение мужа. Камел Эль Баша был отмечен за роль в ленте «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри.
Приз Марчелло Мастроянни
, который традиционно вручается на фестивале лучшему молодому актеру, в этом году присудили Чарли Пламмер
у за роль в драме «Положитесь на Пита».
Венецианский кинофестиваль в этом году проходил с 30 августа по 9 сентября. В основном конкурсе участвовала 21 картина. Жюри смотра возглавляла американская актриса Аннетт Бенинг
.
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