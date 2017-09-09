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Новости кино Гильермо дель Торо стал победителем Венецианского кинофестиваля Мексиканец получил главный приз за фильм «Форма воды».

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Фестивальная колонка Венеция-2017: Форма воды и вода формы 74-й Венецианский кинофестиваль, который закроется в субботу, можно назвать добротным, но не более того

Рецензии на фильмы «Квадрат»: Сатирическая комедия про похищение Европы Фильм Рубена Эстлунда, выигравший главный приз Каннского кинофестиваля

Фестивальная колонка «Послание к человеку»-2017: Что смотреть на фестивале? Поиск идентичности, путешествия по России, длительное наблюдение, китайское независимое и многое другое