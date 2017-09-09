Гильермо дель Торо стал победителем Венецианского кинофестиваля

Главный приз 74-го Венецианского кинофестиваля – статуэтку «Золотого льва» – получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды»
. Церемония закрытия смотра прошла сегодня вечером во Дворце кино на острове Лидо.
Фильм мексиканского режиссёра рассказывает о женщине по имени Элиза. Героиня работает уборщицей в лаборатории, где влюбляется в человека-амфибию, которого держат в плену для проведения экспериментов. Она помогает ему бежать, но герои сталкиваются с новой опасностью на свободе. Драма разворачивается на фоне событий холодной войны в Америке 1963-го года.
«Серебряным львом» за лучшую режиссерскую работу отмечен француз Ксавье Легран за «Опекунство». Награду за лучший сценарий получил английский режиссёр и сценарист Мартин Макдона
за ленту «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
.
Большой приз жюри достался ленте «Фокстрот» израильского кинематографиста Самуэля Маоза, специальный приз получил фильм австралийца Уорика Торнтона «Милая страна».
Лучшей отреставрированной лентой программы «Венецианская классика» стала картина «Иди и смотри»
советского режиссера Элема Климова
(1985 год).
Приз Луиджи де Лаурентиса, которым традиционно отмечается лучшая дебютная работа Венецианского кинофестиваля, достался Ксавье Леграну за «Опекунство».
В параллельной конкурсной программе «Горизонты» победителем стал фильм Nico, 1988 Сюзанны Ничиарелли. Специальная премия жюри досталась ленте Caniba, режиссёров Люсьен Кастен-Тейлор и Верена Паравель. За режиссуру в «Горизонтах» наградили иранца Вахида Джалильванда.
Венецианский кинофестиваль в этом году проходил с 30 августа по 9 сентября. В основном конкурсе участвовала 21 картина. Жюри смотра возглавляла американская актриса Аннетт Бенинг
.
обсуждение >>