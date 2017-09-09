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Гильермо дель Торо стал победителем Венецианского кинофестиваля

9 сентября
2017 год

Новости кино >>
9 сентября 2017
Главный приз 74-го Венецианского кинофестиваля – статуэтку «Золотого льва» – получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». Церемония закрытия смотра прошла сегодня вечером во Дворце кино на острове Лидо.

Гильермо дель Торо стал победителем Венецианского кинофестиваля

Фильм мексиканского режиссёра рассказывает о женщине по имени Элиза. Героиня работает уборщицей в лаборатории, где влюбляется в человека-амфибию, которого держат в плену для проведения экспериментов. Она помогает ему бежать, но герои сталкиваются с новой опасностью на свободе. Драма разворачивается на фоне событий холодной войны в Америке 1963-го года.

«Серебряным львом» за лучшую режиссерскую работу отмечен француз Ксавье Легран за «Опекунство». Награду за лучший сценарий получил английский режиссёр и сценарист Мартин Макдона за ленту «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури».

Гильермо дель Торо стал победителем Венецианского кинофестиваля

Большой приз жюри достался ленте «Фокстрот» израильского кинематографиста Самуэля Маоза, специальный приз получил фильм австралийца Уорика Торнтона «Милая страна».

Лучшей отреставрированной лентой программы «Венецианская классика» стала картина «Иди и смотри» советского режиссера Элема Климова (1985 год).

Приз Луиджи де Лаурентиса, которым традиционно отмечается лучшая дебютная работа Венецианского кинофестиваля, достался Ксавье Леграну за «Опекунство».

Гильермо дель Торо стал победителем Венецианского кинофестиваля

В параллельной конкурсной программе «Горизонты» победителем стал фильм Nico, 1988 Сюзанны Ничиарелли. Специальная премия жюри досталась ленте Caniba, режиссёров Люсьен Кастен-Тейлор и Верена Паравель. За режиссуру в «Горизонтах» наградили иранца Вахида Джалильванда.

Венецианский кинофестиваль в этом году проходил с 30 августа по 9 сентября. В основном конкурсе участвовала 21 картина. Жюри смотра возглавляла американская актриса Аннетт Бенинг.
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