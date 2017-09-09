Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена

Джуд Лоу
пополнил актёрский состав новой безымянной картины Вуди Аллена
, сообщает Variety.
Полнометражный фильм станет третьим совместными проектом Аллена и Amazon Studios. Как и в случае со всеми предыдущими фильмами режиссёра находящимися на начальном этапе съёмок, название пока держится в секрете. По слухам, сюжет будет сосредоточен на любви в подростковом возрасте. Пока неизвестно, какая роль в этой истории отведена 44-летнему Джуду Лоу.
Ранее уже сообщалось
, что в актёрском составе проекта заявлены Эль Фаннинг
, Селена Гомес
и Тимоти Чаламет
.
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