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Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена

9 сентября
2017 год

Новости кино >>
9 сентября 2017
Джуд Лоу пополнил актёрский состав новой безымянной картины Вуди Аллена, сообщает Variety.

Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена

Полнометражный фильм станет третьим совместными проектом Аллена и Amazon Studios. Как и в случае со всеми предыдущими фильмами режиссёра находящимися на начальном этапе съёмок, название пока держится в секрете. По слухам, сюжет будет сосредоточен на любви в подростковом возрасте. Пока неизвестно, какая роль в этой истории отведена 44-летнему Джуду Лоу.

Ранее уже сообщалось, что в актёрском составе проекта заявлены Эль Фаннинг, Селена Гомес и Тимоти Чаламет.
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Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена фотографии
Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена фотографии
Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена фотографии
Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена фотографии
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