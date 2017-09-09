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Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов

9 сентября
2017 год

Новости кино >>
9 сентября 2017
Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик, несмотря на то, что действие её контракта с Fox истекло после выхода «Людей Икс: Апокалипсис». Об этом сообщает издание Digital Spy.

Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов

Актриса появится в образе мутанта в новом фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс». «Я не была обязана сниматься в ещё одной картине, поскольку контракт истёк, но что случилось бы с сюжетной линией Мистик, откажись я от роли? Я чувствовала, что должна вернуться ради фанатов и ради самой героини, чтобы продолжить её историю, и не вести себя в стиле “не хочу сниматься в еще одних Людях Икс!”. Думаю, зрители остались бы мягко говоря в недоумении, если бы я вдруг бросила играть Мистик после трёх фильмов», ‒ объяснила Лоуренс.

Действие сюжета нового фильма будет происходит в 1990-е годы. Режиссером проекта назначен Саймон Кинберг, работавший в качестве сценариста и продюсера нескольких предыдущих частей франшизы.

В кинотеатры «Люди Икс: Тёмный Феникс» выйдет 1 ноября 2018 года.
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Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов фотографии
Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов фотографии
Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов фотографии
Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов фотографии
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