Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов

Дженнифер Лоуренс
вернётся к роли Мистик, несмотря на то, что действие её контракта с Fox истекло после выхода «Людей Икс: Апокалипсис»
. Об этом сообщает издание Digital Spy.
Актриса появится в образе мутанта в новом фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс». «Я не была обязана сниматься в ещё одной картине, поскольку контракт истёк, но что случилось бы с сюжетной линией Мистик, откажись я от роли? Я чувствовала, что должна вернуться ради фанатов и ради самой героини, чтобы продолжить её историю, и не вести себя в стиле “не хочу сниматься в еще одних Людях Икс!”. Думаю, зрители остались бы мягко говоря в недоумении, если бы я вдруг бросила играть Мистик после трёх фильмов»
, ‒ объяснила Лоуренс.
Действие сюжета нового фильма будет происходит в 1990-е годы. Режиссером проекта назначен Саймон Кинберг, работавший в качестве сценариста и продюсера нескольких предыдущих частей франшизы.
В кинотеатры «Люди Икс: Тёмный Феникс» выйдет 1 ноября 2018 года
.
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