Мэл Гисбон воспитывает Марка Уолберга в трейлере «Здравствуй, папа, Новый год 2!»

Вышли постер и дублированный трейлер комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2», об этом сообщает пресс-служба компании Централ Партнершип.
В сиквеле комедийного фильма
2015 года отец и отчим, Дасти (Марк Уолберг
) и Брэд (Уилл Фаррелл
), объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают мачо-папаша Дасти (Мел Гибсон
) и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда (Джон Литгоу
). Теперь семейное Рождество рискует превратиться в кошмарный хаос.
Премьера фильма с широком прокате намечена на 23 ноября.
обсуждение >>