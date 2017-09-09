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Мэл Гисбон воспитывает Марка Уолберга в трейлере «Здравствуй, папа, Новый год 2!»

9 сентября
2017 год

Новости кино >>
9 сентября 2017
Вышли постер и дублированный трейлер комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2», об этом сообщает пресс-служба компании Централ Партнершип.

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В сиквеле комедийного фильма 2015 года отец и отчим, Дасти (Марк Уолберг) и Брэд (Уилл Фаррелл), объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают мачо-папаша Дасти (Мел Гибсон) и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда (Джон Литгоу). Теперь семейное Рождество рискует превратиться в кошмарный хаос.

Премьера фильма с широком прокате намечена на 23 ноября.
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фильмы
Здравствуй, папа, Новый год

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Мэл Гисбон воспитывает Марка Уолберга в трейлере «Здравствуй, папа, Новый год 2!» фотографии
Мэл Гисбон воспитывает Марка Уолберга в трейлере «Здравствуй, папа, Новый год 2!» фотографии
Мэл Гисбон воспитывает Марка Уолберга в трейлере «Здравствуй, папа, Новый год 2!» фотографии
Мэл Гисбон воспитывает Марка Уолберга в трейлере «Здравствуй, папа, Новый год 2!» фотографии
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