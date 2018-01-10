«Дикий»: перейти черту

Опубликован первый трейлер нового фильма Лина Одинга
«Дикий
».
В боевике снялись Джейсон Момоа
, Зан МакКларнон
, Гарретт Диллахант
, Стивен Лэнг
, Джилл Вагнер
и другие.
Сценарий фильма подготовил Майкл Найлон
, а продюсерские кресла заняли Молли Хэсселл
, Брайан Мендоса
и сам Момоа.
По сюжету лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все.
Премьера картины в России запланировнаа на 22 февраля 2018 года.
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