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«Дикий»: перейти черту

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Новости кино >>
10 января 2018
Опубликован первый трейлер нового фильма Лина Одинга «Дикий».

«Дикий»: перейти черту

В боевике снялись Джейсон Момоа, Зан МакКларнон, Гарретт Диллахант, Стивен Лэнг, Джилл Вагнер и другие.



Сценарий фильма подготовил Майкл Найлон, а продюсерские кресла заняли Молли Хэсселл, Брайан Мендоса и сам Момоа.

«Дикий»: перейти черту

По сюжету лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все.

«Дикий»: перейти черту

Премьера картины в России запланировнаа на 22 февраля 2018 года.
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Джилл ВагнерГарретт ДиллахантСтивен ЛэнгЗан МакКларнонДжейсон Момоа
фильмы
Дикий

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