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Вячеслав Тельнов назначен главой Госфильмофонда

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10 января 2018
Николай Бородачев освобожден от должности генерального директора Госфильмофонда России, соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Вячеслав Тельнов назначен главой Госфильмофонда

Вместо Бородачева теперь возглавлять Госфильмофонд будет Вячеслав Тельнов, до настоящего времени занимавший пост директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Кто будет назначен на его место, пока не известно.

В конце прошлого года кинематографисты, в числе которых Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Фёдор Бондарчук, Алексей Герман-младший, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, обратились к премьер-министру с просьбой о назначении Тельнова на должность гендиректора главного киноархива страны из-за того, что старший куратор Госфильмофонда России Пётр Багров был вынужден покинуть свой пост.

В письме отмечалось, что «в последнее время руководство Госфильмофонда постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов, финансирование дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда, а также категорическое неприятие современных технологий».

Тельнов, как заверяли авторы письма, пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень».
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персоны
Фёдор БондарчукНиколай БородачёвАлексей Герман (младший)Андрей КончаловскийНикита МихалковВячеслав ТельновАлексей УчительВладимир ХотиненкоКарен Шахназаров

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