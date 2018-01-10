Вячеслав Тельнов назначен главой Госфильмофонда

Николай Бородачев
освобожден от должности генерального директора Госфильмофонда России, соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
Вместо Бородачева теперь возглавлять Госфильмофонд будет Вячеслав Тельнов
, до настоящего времени занимавший пост директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Кто будет назначен на его место, пока не известно.
В конце прошлого года кинематографисты, в числе которых Андрей Кончаловский
, Никита Михалков
, Карен Шахназаров
, Фёдор Бондарчук
, Алексей Герман-младший
, Владимир Хотиненко
, Алексей Учитель
, обратились к премьер-министру с просьбой о назначении Тельнова на должность гендиректора главного киноархива страны из-за того, что старший куратор Госфильмофонда России Пётр Багров был вынужден покинуть свой пост.
В письме отмечалось, что «в последнее время руководство Госфильмофонда постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов, финансирование дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда, а также категорическое неприятие современных технологий»
.
Тельнов, как заверяли авторы письма, пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень».
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