Медведев поручил создать программу поддержки дебютных кинопроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать программу поддержки дебютных отечественных кинопроектов от выпускников творческих вузов. Решение принято по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.
фото: пресс-служба правительства РФ
«Минкультуры России, Минфину России, Фонду кино представить предложения по созданию программы поддержки дебютных проектов, в том числе фильмов для детей и юношества, создаваемых выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования в сфере кинематографии», – сообщает пресс-служба правительства РФ.
Соответствующие положения должны быть сформированы к 15 февраля 2018 года.
Кроме того, минкультуры поручено проанализировать ситуацию с господдержкой неигровых фильмов и предложить «дифференциацию размера выделяемых средств с учетом специфики создаваемого проекта».
Также необходимо рассмотреть возможность увеличения в 2018 году финансирования производства и проката отечественных фильмов и создать программу их продвижения на международных рынках при финансовой поддержке «Российского экспортного центра».
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