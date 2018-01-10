«Нелюбовь» номинирована на премию Американского общества кинооператоров

Михаил Кричман
за работу над фильмом «Нелюбовь
» номинирован
на премию Spotlight Американского общества кинооператоров
(ASC).
Вместе с ним на награду претендуют эстонский оператор Март Таниэль
(«Ноябрь
») и венгр Мате Хербаи
(«О теле и душе
»).
В категорию Spotlight попадают в основном фестивальные международные проекты, которые часто не получают широкого распространения.
На главную премию ASC за лучшую операторскую работу в кинофильме номинированы Роджер Дикинс
(«Бегущий по лезвию 2049
»), Брюно Дельбоннель
(«Темные времена
»), Хойте ван Хойтема
(«Дюнкерк
»), Рейчел Моррисон
(«Ферма «Мадбаунд
») и Дэн Лостсен
(«Форма воды
»).
«Человек в высоком замке
», «Корона
», «Игра престолов
» и «Чужестранка
» представлены в номинации «Лучший оператор эпизода в сериале для некоммерческого телевидения». Аналогичную премию за работу над сериалом для коммерческого ТВ могут получить «Легион
», «12 обезьян
», «Первородные
» или «Готэм
».
Премия Американского общества кинооператоров вручается ежегодно с 1986 года. Церемония награждения победителей в 2018 году состоится 16 февраля.
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