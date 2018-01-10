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«Нелюбовь» номинирована на премию Американского общества кинооператоров

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10 января 2018
Михаил Кричман за работу над фильмом «Нелюбовь» номинирован на премию Spotlight Американского общества кинооператоров (ASC).

«Нелюбовь» номинирована на премию Американского общества кинооператоров

Вместе с ним на награду претендуют эстонский оператор Март ТаниэльНоябрь») и венгр Мате ХербаиО теле и душе»).

В категорию Spotlight попадают в основном фестивальные международные проекты, которые часто не получают широкого распространения.

На главную премию ASC за лучшую операторскую работу в кинофильме номинированы Роджер ДикинсБегущий по лезвию 2049»), Брюно ДельбоннельТемные времена»), Хойте ван ХойтемаДюнкерк»), Рейчел МоррисонФерма «Мадбаунд») и Дэн ЛостсенФорма воды»).

«Нелюбовь» номинирована на премию Американского общества кинооператоров

«Человек в высоком замке», «Корона», «Игра престолов» и «Чужестранка» представлены в номинации «Лучший оператор эпизода в сериале для некоммерческого телевидения». Аналогичную премию за работу над сериалом для коммерческого ТВ могут получить «Легион», «12 обезьян», «Первородные» или «Готэм».

Премия Американского общества кинооператоров вручается ежегодно с 1986 года. Церемония награждения победителей в 2018 году состоится 16 февраля.
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персоны
Роджер ДикинсМихаил КричманМарт Таниель
фильмы
Бегущий по лезвию 2049ГотэмДвенадцать обезьянДюнкеркИгра престоловКоронаЛегионНелюбовьТёмные временаФорма водыЧужестранка

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