Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз в новой экранизации «Отверженных»

Доминик Уэст
, Дэвид Ойелоуо
и Лили Коллинз
присоединились к актерскому составу шестисерийной адаптации BBC романа Виктора Гюго «Отверженные». Об этом сообщает издание Deadline
.
Уэст исполнит роль Жана Вальжана, Ойелоуо станет инспектором Жавером, а Коллинз – Фантиной. Адил Акхтар
и Оливия Колмэн
сыграют месье и мадам Тенардье. Элли Бамбер
и Джош О'коннор
также присоединятся к проекту.
Сценарием занимается Эндрю Дэвис
, известный по сериалу «Карточный домик
» и работавший над адаптацией BBС романа Льва Толстого «Война и мир
». Режиссерское кресло занял Том Шенклэнд
. Съемки планируется начать в феврале 2018 года.
Роман Виктора Гюго «Отверженные» признан шедевром французской литературы. Произведение впервые было опубликовано в 1862 году, а по его сюжету создано более 40 экранизаций. В 2012 году на экраны вышел фильм Тома Хупера
по мотивам романа и бродвейского мюзикла, в котором главные роли исполнили Хью Джекман
, Рассел Кроу
, Энн Хэтауэй
и другие.
обсуждение >>