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Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз в новой экранизации «Отверженных»

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Новости кино >>
10 января 2018
Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз присоединились к актерскому составу шестисерийной адаптации BBC романа Виктора Гюго «Отверженные». Об этом сообщает издание Deadline.

Уэст исполнит роль Жана Вальжана, Ойелоуо станет инспектором Жавером, а Коллинз – Фантиной. Адил Акхтар и Оливия Колмэн сыграют месье и мадам Тенардье. Элли Бамбер и Джош О'коннор также присоединятся к проекту.

Доминик Уэст, Дэвид Ойелоуо и Лили Коллинз в новой экранизации «Отверженных»

Сценарием занимается Эндрю Дэвис, известный по сериалу «Карточный домик» и работавший над адаптацией BBС романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссерское кресло занял Том Шенклэнд. Съемки планируется начать в феврале 2018 года.

Роман Виктора Гюго «Отверженные» признан шедевром французской литературы. Произведение впервые было опубликовано в 1862 году, а по его сюжету создано более 40 экранизаций. В 2012 году на экраны вышел фильм Тома Хупера по мотивам романа и бродвейского мюзикла, в котором главные роли исполнили Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтауэй и другие.
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персоны
Хью ДжекманЭндрю ДэвисЭндрю Дэвис (II)Лили КоллинзОливия КолмэнРасселл КроуДэвид ОйелоуоДоминик УэстТом ХуперЭнн Хэтэуэй
фильмы
Война и мирКарточный домик

обсуждение >>
№ 1
Balrog   10.01.2018 - 18:49
Инспектор полиции времен Реставрации - негр. Смех да и только, совсем они там свихнулись, на этой своей толерантности. читать далее>>
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