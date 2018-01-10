Рон Перлман и Марк Хэмилл озвучили Трансформеров

Актеры Рон Перлман и Марк Хэмилл озвучили персонажей Transformers: Power of the Primes – героев третьей серии анимационного сериала Transformers: Prime Wars Trilogy.
фото: Machinima
Хэмилл стал голосом Мегатронуса, появившегося еще во второй серии, премьера которой состоялась в США 9 января, а Перлман – Оптимуса Праймала. Других персонажей истории озвучили Майки Уэй, Джейми Кинг, Грегг Бергер, Уил Уитон.
Премьера третьей части запланирована на весну 2018 года. Мультсериал от Machinima и Hasbro впервые вышел на экраны в 2016 году.
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