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«Гоголь. Вий»: убийства в Диканьке продолжаются

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Новости кино >>
10 января 2018
В фильме «Гоголь. Вий» молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька.

К компании уже знакомых зрителю героев в исполнении Олега Меньшикова, Евгения Стычкина, Сергея Бадюка и Яна Цапника присоединится новый персонаж – охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков). Гоголь вместе с Брутом проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.



Продолжение истории появится на экранах 5 апреля 2018 года.

Первая часть проекта «Гоголь. Начало» появилась в кинотеатрах в конце августа 2017 года. В мистическом детективе, соединившем в себе произведения из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», автор сам встречается со своими героями. Премьера фильма в телевизионном эфире состоялась 22 декабря 2017 года на телеканале «ТВ-3».
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персоны
Сергей БадюкАлексей ВертковОлег МеньшиковАлександр Петров (III)Евгений СтычкинЯн Цапник
фильмы
Гоголь. ВийГоголь. Начало

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