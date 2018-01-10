«Гоголь. Вий»: убийства в Диканьке продолжаются

В фильме «Гоголь. Вий
» молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова
продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька.
К компании уже знакомых зрителю героев в исполнении Олега Меньшикова
, Евгения Стычкина
, Сергея Бадюка
и Яна Цапника
присоединится новый персонаж – охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков
). Гоголь вместе с Брутом проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.
Продолжение истории появится на экранах 5 апреля 2018 года.
Первая часть проекта «Гоголь. Начало
» появилась в кинотеатрах в конце августа 2017 года. В мистическом детективе, соединившем в себе произведения из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», автор сам встречается со своими героями. Премьера фильма в телевизионном эфире состоялась 22 декабря 2017 года на телеканале «ТВ-3».
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