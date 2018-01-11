Милли Бобби Браун станет младшей сестрой Шерлока Холмса

Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», исполнит главную роль в экранизации серии романов о младшей сестре легендарного детектива Шерлока Холмса – Эноле. Об этом сообщает издание Deadline.
фото: The Case of the Cryptic Crinoline: An Enola Holmes Mystery
Актриса также займется продюсированием картины, основанной на детективах Нэнси Спрингер. По сюжету рассказов Энола вместе с Шерлоком ведут расследования и девочка-подросток демонстрирует способности, позволяющие назвать ее самостоятельным детективом.
Первая из серии шести книг Спрингер была опубликована в 2006 году. Вместе с пятым по счету рассказом она была номинирована на Премию Эдгара Аллана По.
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