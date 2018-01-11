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«Секретные материалы» без агента Скалли

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11 января 2018
Актриса Джиллиан Андерсон подтвердила уход из сериала «Секретные материалы», где она исполняла одну из главных ролей – агента Даны Скалли. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

«Пришло время завязать с агентом Скалли. Это так, – сказала Андерсон журналистам, – И это конец».

«Секретные материалы» без агента Скалли

По словам Андерсон, она не хочет зацикливаться на одной роли. Актриса также рассказала, что изначально планировала согласиться на съемки лишь 6 серий возобновленного сериала. «Я думаю так, как (создатель серии) Крис (Картер) сказал сам: небольшое количество эпизодов создавало впечатление, что мы заново учимся ходить, а в последнем сезоне из 10 серий кажется, что темп поднимается, и мы бежим», – отметила она.

Андресон также заявила, что покидает съемочную площадку сериала «Американские боги», основанного на одноимённом романе английского писателя Нила Геймана.

Сериал «Секретные материалы» впервые появился в сентябре 1993 года, последняя из 202 серий девяти сезонов вышла на экраны в 2002 году. В 2016 году на экранах появился возобновленный 10-й сезон сериала, который состоял из шести серий. В августе 2018 года начались съемки 11-го сезона из 10 серий, премьера которого состоялась в начале января 2018 года. Сериал получил множество наград, среди которых «Эмми» и «Золотой глобус».
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персоны
Джиллиан Андерсон
фильмы
Американские богиСекретные материалы

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№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   11.01.2018 - 15:32
... Опять среди нас гости из будущего :))) читать далее>>
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