«Секретные материалы» без агента Скалли

Актриса Джиллиан Андерсон
подтвердила уход из сериала «Секретные материалы
», где она исполняла одну из главных ролей – агента Даны Скалли. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
«Пришло время завязать с агентом Скалли. Это так
, – сказала Андерсон журналистам, – И это конец
».
По словам Андерсон, она не хочет зацикливаться на одной роли. Актриса также рассказала, что изначально планировала согласиться на съемки лишь 6 серий возобновленного сериала. «Я думаю так, как (создатель серии) Крис (Картер) сказал сам: небольшое количество эпизодов создавало впечатление, что мы заново учимся ходить, а в последнем сезоне из 10 серий кажется, что темп поднимается, и мы бежим
», – отметила она.
Андресон также заявила, что покидает съемочную площадку сериала «Американские боги
», основанного на одноимённом романе английского писателя Нила Геймана
.
Сериал «Секретные материалы» впервые появился в сентябре 1993 года, последняя из 202 серий девяти сезонов вышла на экраны в 2002 году. В 2016 году на экранах появился возобновленный 10-й сезон сериала, который состоял из шести серий. В августе 2018 года начались съемки 11-го сезона из 10 серий, премьера которого состоялась в начале января 2018 года. Сериал получил множество наград, среди которых «Эмми» и «Золотой глобус».
обсуждение >>