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Режиссер «Голодных игр» снимет драму «Смотри» для Apple

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11 января 2018
Режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс возьмется за съемки драматического сериала «Смотри» (See). Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссер «Голодных игр» снимет драму «Смотри» для Apple
фото: Birmingham post

Сценарий научно-фантастической драмы, права на которую получил Apple, подготовил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Вероятнее всего, сериал, действие которого происходит в будущем, будет состоять из 8 эпизодов.

Исполнительными продюсерами наряду с Лоуренсом и Найтом выступят Питер Чернин, Дженно Топпинг и Кристен Кампо.
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Голодные игрыОстрые козырьки

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