Режиссер «Голодных игр» снимет драму «Смотри» для Apple

Режиссер «Голодных игр
» Френсис Лоуренс
возьмется за съемки драматического сериала «Смотри
» (See). Об этом сообщает издание Deadline
.
фото: Birmingham post
Сценарий научно-фантастической драмы, права на которую получил Apple
, подготовил создатель «Острых козырьков
» Стивен Найт
.
Вероятнее всего, сериал, действие которого происходит в будущем, будет состоять из 8 эпизодов.
Исполнительными продюсерами наряду с Лоуренсом и Найтом выступят Питер Чернин
, Дженно Топпинг
и Кристен Кампо
.
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